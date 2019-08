UŽIVO, KURIR TV PARTIZAN - MALATJA (1:0), erupcija oduševljenja u Humskoj! Sadikov gol bacio Grobare u TRANS!

TOK MEČA:

27. minut - ODLIČNA ŠANSA ZA PARTIZAN - Suma je odličnim prodorom izbio sam ispred golmana Turaka, ali je nestvarnom odbranom sačuvao gol Malatje. Šteta, propala je odlična prilika za Partizan.

25. minut - Saša Zdjelar dobija žuti karton zbog grubog starta.

24. minut - Posle greške Šćekića, loptu je uzeo Jahović koji je izbio sam ispred Stojkovića, koji je odbranio, ali sudija je pokazao da je ofsajd pozcijia u pitanju.

23. minut - Pred početak meča navijači Partizana su izviždali bivšeg fudbalera Zvezde Mičela Donalda.

21. minut - Partizan napada opasno Malatju. Probio je Šćekić, ušao u peterac, pokušao da zavrne na penal, ali izbio je loptu štoper gostiju na vreme.

19. minut - Evo kako je Partizan poveo protiv Turaka.

17. minut - Novi pokušaj Partizana. Prodor Sume i šut sa ivice šesnaesterca, ali je lopta sporo došla do gola, pa je golmanu bilo lako da interveniše.

14. minut - Đorđe Ivanović je na tribinama, nije čak ni u protokolu. Posle dolaska Asana i dobrih igara Stevanovića, svemanje je mesta za Đoleta Ivanovića.

12. minut - Prvi pokušaj gostiju. Posle kornera pokušao je glavom Mina sa penala glavom, ali nije lepo zahvatio loptu.

4. minut - GOOOOOL! Umar Sadik pogađa na asistenciju Sume! Miletić je poslao dugu loptu, Suma je probio po desnoj strani, ubacio na penal gde je bio Sadik kome nije bilo teško da pogodi skoro prazan gol.

1. minut - Utakmica je počela!

SASTAVI:

Partizan: Stojković - Miletić, Ostojić, Pavlović, Urošević - Zdjelar, Šćekić - Stevanović, Tošić, Suma - Sadik.

Klupa: N. Stevanović, Vujačić, Asano, Brežančić, Ožegović, Lutovac, Smiljanić.

Malatja: Farnol - Čebake, Mina, Akbaš, Kaš - Jalčin - Bifuma, Kagiran, Čalali, Fofana - Jahović

Klupa: Džejlan, Tore, Jildirim, Tozlu, Hadebe, Donald, Giljerme.

20:53 - Molde je savladao na svom terenu ekipu Arisa sa ubedljivih 3:0 (2:0) u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Pobednik ovog meča odmeriće snage u narednoj rundi sa boljim iz meča Partizan-Malataj koji počinje za nekoliko trenutaka.

20: 55 - Na JNA je stigao i selektro Ljubiša Tumbaković.

20:30 - Blagajne u Humskoj su dupke pune. Ovo skoro nije viđeno na utakmicama Partizana.

20:22 - Atmosfera oko stadiona Partizana je spektakularna. Skoro nije viđeno ovoliko Grobara u Humskoj.

20:10 - Kinezi došli u Humski da pruže podršku Partizanu.

19:55 - Zanimljivo je da je Zoran Tošić prošle godine bio veoma blizu Malatje.

19:40 - Napadač Malatje Adis Jahović pred meč u Beogradu otkrio šokantnu tajnu.

19:30 - Bivši kapiten Partizana Saša Ilić dobio je danas mural u Borči.

Prve meč igra se u Beogradu, dok je revanš zakazan za sedam dana u Turskoj.

Crno-beli su kao nosioci bili slobodni prvo kolo, dok su u drugom kolu posle dvomeča bili bolji od velškog Konah keja. Prvi meč u Velsu okončan je minimalnom pobedom Partizana, dok je u Beogradu bilo 3:0 (0:0) za crno-bele.

Malatja je takođe bila slobodna u prvom kolu, dok je u 2. kolu eliminisala Olipiju iz Ljubljane i to posle pobede u Sloveniji sa 1:0. Strelac jedinog gola bio je Jahović, jedan od najboljih igrača ovog kluba.

Malatja je prošle sezone bila jedno od najvećih iznenađenja sezone i kao treća u šampionatu izborila je plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Međutim, kako to obično biva posle uspešne sezone, ekipa se potpuno promenila. Klub su napustili najbolji igrači među kojima je i Dnaijel Aleksić, povremeni srpski reprezentativac koji je karijeru nastavio na Bliskom istoku.

Pred meč sa Malatjom trener Savo MIlošević je izjavio:

"Za nas je ova utakmica od ogromnog značaja, što se tiče ekonomskog i takmičarskog dela. Veoma je bitno, od presudnog značaja da veliki klub kao što je Partizan igra u Evropi i ovo je možda i najbitnija utakmica koju ćemo igrati do decembra", rekao je Milošević na konferenciji za novinare u Beogradu.

"Ekipa je spremna, radimo na svim mogućim detaljima za koje mislimo da mogu da nam donesu odredjenu prednost. Verujem da možemo još da dignemo nivo trke i kvaliteta igre. To je suština početka sezone da dižete formu. Trebalo bi da smo posle četiri utakmice već u dobroj takmičarskoj formi. Tu vidim prednost u odnosu na rivala koji je još u pripremama", kazao je Milošević.

Dodao je da će duel sa Malatijom biti najbolji test za Partizan u dosadašnjem delu sezone.

"Dosadašnji protivnici nisu u velikoj meri uspevali da nas ugroze. Neće biti definitivnog suda na osnovu ove utakmice. Još nismo završili prelazni rok... Verujem da ova ekipa može da igra 30-40 odsto bolje, ali je za to potrebno vreme, pa i do oktobra. Nadam se da sutra možemo da izvučemo maksimum u ovom momentu i da se nadamo da će to biti dovoljno", rekao je trener Partizana.

Pohvalno je govorio o Malatiji, za koju je rekao da je "tipičan predstavnik turskog fudbala".

"Ekipa sa mnogo kvalitetnih stranaca, ekipa koja poseduje veliki kvalitet. Malatija je bila peta u turskoj ligi. To je ekipa koja je pokazala konstantnost tokom cele sezone i ima zavidan kvalitet. Njihova agresija je karakteristika koja nama najmanje odgovara. To im omogućava veliku prednost na terenu", naveo je on.

Upitan je da li će Partizanu više odgovarati stil Malatije koja igra fudbal, u odnosu na Konas ki koji to nije činio.

"Do sada smo pričali kako bi nam bilo lakše, ali videćemo sutra", rekao je Milošević uz osmeh.

Milošević nije želeo da otkrije sastav. Sve igrače ima na raspolaganju, jedino je neizvestan Nemanja Miletić.

