BOLJE OD OVOGA NE MOŽEMO: Savo Milošević detaljno analizirao igru Partizana protiv Mančester junajteda

"Čestitke Mančesteru na pobedi i još veće čestitke mojim momcima na onome što su prikazali večeras tokom svih 90 minuta. Nije lako biti ravnopravan ili možda u većem delu meča i bolji protivnik od ovakve ekipe Mančestera. Videli ste da su to neke druge brzine, ali uspeli smo i da se na to adaptiramo posle dvadesetak minuta i da odigramo utakmicu", rekao je Milošević novinarima posle meča.

Partizan je uprkos dobroj igri poražen od Mančester junajteda sa 1:0 u trećem kolu Lige Evropa.

"Mislim da u ovom momentu ne možemo više i bolje od ovog, ali i ovo što smo prikazali je apsolutno zadovoljavajuće. Drago mi je što je ambijent bio ovakav i što smo pokazali Evropi i svetu da možemo da budemo civilizovani i da organizujemo i da igramo u fenomenalnom ambijentu, da pokažemo zaista da smo veliki klub. Mogu večeras da budem ponosan na svoje momke i sve ove ljude koji su došli", rekao je Milošević.

Milošević nije želeo da komentariše sporne situacije iz drugog poluvremena.

Upitan da li je Junajted imao sreće u tom drugom poluvremenu on je kazao da je njegov tim uspeo da se "izmeri" sa velikim klubom.

"Mislim da smo dali maksimum, da smo uspevali da dođemo u šesnaesterac sa loptom u nogama što nije lako. Mi smo imali mnogo takvih situacija, imale smo i neke izgledne da postignemo gol, nismo uspeli. Ali, smo uspeli da se izmerimo na ozbiljnom evropskom nivou i drago mi da posle šest meseci mogu da kažem da smo uspeli da približimo igru Partizana nekim evropskim okvirima", rekao je Milošević.

Britanske novinare je zanimao i šta misli da li bi Junajted postigao gol da nije bilo tog penala i da li mu to daje nade pred revanš na Old Trafordu.

"Mogao je, Mančester ima mnogo opasnih igrača napred, uspeli smo da neutrališemo njihov kvalitet napred... za to zasluge ima naša zadnja linija koja je bila koncentrisana. Što se tiče Old Traforda i utakmice tamo, naš jedini cilj je da damo svoj maksimum kao što smo to uradili i večeras i da ni za čim ne žalimo, pa ćemo videti gde će nas to dovesti", rekao je Milošević.

Crno-beli imaju četiri boda, jedan manje od AZ Alkmara, a tri od Mančester junajteda.

"Mislim da je ovoj nivo igre dovoljan da izborimo plasman dalje. Da li će tako biti u ovom momentu ne mogu da kažem, zavisi sve od nas, ali ako uspemo da održimo ovaj nivo u naredne tri utakmice sigurno da ćemo imati šanse", rekao je Milošević.

Novinare je zanimalo i ko je po njemu igrač utakmice, pošto je Ole Gunar Solšer izabrao Brendona Vilijamsa.

"Moj kolega je imao mali broj igrača da bira. Ja ako izaberem jednog ogrešiću se o deset ostalih", rekao je Milošević.

Publika je crno-bele ovacijama ispratila sa terena i pored poraza, a Milošević je time bio prezadovoljan.

"Prezadovoljan sam, a to se često ne dešava u Srbiji. I to govori mnogo o kvalitetu naše igre. Jesmo na pravom putu, ima dosta padova i poteškoća ali igra Partizana i ono što Partizan radi poslednjih meseci jeste pravi put i ovo je verovatno najveća potvrda koju možemo da dobijemo da i posle poraza dobijemo ovacije publike. Više od toga teško da može", rekao je Milošević.

Partizan će u narednom kolu gostovati Mančester junajtedu 7. novembra.

(Beta)

Kurir