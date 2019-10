(UŽIVO, KURIR TV) SPEKTAKL KAKAV NIJE VIĐEN 53 GODINE U BEOGRADU: Partizan dočekuje Mančester junajted! Borba za bodove i slavu! (18.55)

Večerašnji susret dva tima biće prvi posle 53. godine i čuvenog polufinala Kupa šampiona kada su crno-beli slavili protiv slavnog rivala i kasnije igrali finale.

Estrada u Humskoj

Španac Havijer Estrada Fernandez sudiće meč između fudbalera Partizana i Mančester junajteda u trećem kolu Lige Evrope, saopštila je Evropska fudbalska unija.

Njemu će u četvrtak u Humskoj pomoćnici biti sunarodnici Roberto Alonso i Injigo Prieto, dok će četvrti sudija biti Pablo Gonzalez Fuertes. Fernandez, koji osam godina nosi oznaku FIFA, po drugi put će deliti pravdu crno-belima, pošto je sudio na revanšu meču Partizna i Olimpijakosa u Pireju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona 2017. godine, koji je završen bez pobednika (2:2).

Matić ne igra protiv Partizana

Srpski reprezentativac Nemanja Matić nije doputovao u Beograd na utakmicu protiv Partizana. Matić je, baš kao i golman David De Hea i vezista Pol Pogba, povređen. Van stroja je i Luk Šo, dok su Džesi Lingard i Antonio Marsijal pod znakom pitanja.

Ferguson, ipak, nije došao na Partizan - Junajted

Legendarni škotski stručnjak Ser Aleks Ferguson, ipak, nije došao u Beograd na utakmicu između fudbalera Partizana i bivšeg kluba Mančester Junajteda u Ligi Evrope.

Engleski velikan prosledio je poruku u klub iz Humske da, bez obzira na najavu, Ferguson neće doći u Srbiju.

Ferguson je pisao najsvetlije stranice u istoriji Junajteda osvajanjem čak 13 titula Premijer lige, pet trofeja FA kupa, četiri Liga kupa, dve Lige šampiona, Svetsko klupsko prvenstvo, Superkup Evrope, Kup pobednika kupova, Interkontinentalni kup i 10 trofeja Komjuniti šilda.

Na klupi "crvenih đavola" proveo je od 1986. do 2013. godine, posle čega je završio karijeru.

14:48 - Tošić: I drugi tim Mančester junajteda je ozbiljan protivnik

"Imao sam priliku da igram za CSKA protiv njih u Ligi šampiona. Isto je bilo veoma interesantno i emotivno za mene. Drago mi je što ponovo imam prilike da se odmerim sa bivšim klubom igrajući za klub za koji svi znamo šta mi znači. Veoma sam srećan, prvenstveno što smo se plasirali u grupnu fazu Lige Evropa i što ćemo imati priliku da igramo protiv takvog velikana. Ja posebno - da pokažem šta mogu i koliko mogu", rekao je Tošić.

14:38 - Spektakl kakav nije viđen 53 godine u Beogradu

Partizan i Mančester junajted igrali su pre 53 godine u polufinalu Kupa šampiona, crno-beli su bili bolji (2:0, 0:1) i plasirali se u finale, gde su u čuvenoj utakmici na Hejselu izgubili od Real Madrida sa 1:2.

PARTIZAN – MANČESTER JUNAJTED 2:0 (0:0)

Beograd, 13. april 1966. Prva utakmica polufinala.

Stadion JNA. Gledalaca: 50.000

Sudija: Kurt Čenčer (SR Nemačka)

Strelci: Hasanagić 46′ i Bečejac 58′.

Partizan: Šoškić, Jusufi, Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasanagić, Miladinović, Pirmajer.

Mančester Junajted: Greg, Brenan, Dan, Krirand, Folks, Stajls, Best, Lo, Čarlton, Herd, Koneli.

MANČESTER JUNAJTED – PARTIZAN 1:0 (0:0)

Mančester, 20. april 1966. Revanš utakmica polufinala.

Stadion OLD TRAFORD. Gledalaca: 62.500

Sudija: Gotfrid Dinst (Švajcarska)

Strelac: Stajls u 72.

Mančester Junajted: Greg, Brenan, Dan, Krirand, Folks, Stajls, Anderson, Lo, Čarlton, Herd, Koneli.

Partizan: Šoškić, Jusufi, Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Davidović, Hasanagić, Miladinović, Pirmajer.

14:30 - Menadžer Mančester Junajteda Ole Gunar Solskjer rekao je da njegovom timu najveća opasnost preti od iskusnog fudbalera Partizana Zorana Tošića

"Zoran je sjajan igrač, sa dobrom levom nogom i pokušaćemo da ga zaustavimo. Bio je kod nas u Junajtedu pravi je profesionalac sa pravom radnom etikom. Uz njega Partizan ima brze napadače. Spremili smo se na pravi način", rekao je Solskjer.

Norvežanin je istakao da je gledao snimke Partizana, kao i da je uživo pratio meč protiv Moldea u plej-ofu za Ligu Evrope.

"Čuo sam se sa trenerom Moldea, dao mi je neke smernice. Dobro smo upoznati sa Partizanom", rekao je Solskjer.

14:28 - Trener crno-belih Savo Milošević istakao je da će to biti praznik fudbala

"Pričati o važnosti i posebnosti utakmice je izlišno. Verujemo da je ekipa spremna i svesna onogo što nas čeka, a čeka nas izvanredno teška utakmica. Posle 53 godine imamo priliku da igramo protiv Junajteda. To je praznik fudbala. Ovo je prilika da se izmerimo koliko vredimo. Igranje u Evropi donosi mnogo. Treba da nam bude čast i zadovoljstvo što može da igramo sa njima. Verujem da možemo da očekujemo maksimum od Partizana svih 90 minuta. To smo već pokazali u prethodnom periodu. Videćemo koliko će to biti dovoljno. Ne možemo predvideti snagu i ekipu Mančetsera, ali dužni smo da damo svoj maksimum. Kada sam došao, ideja mi je bila da Partizan približim evropskim ekipama. Mislim da je Partizan pokazao napredak u tim evropskim utakmicama. Ovo je prilika da još jednom vidimo koliko smo se približili evropskom klubovima. Ako u tome uspemo, to će biti veća pobeda i od tri boda, iako se nećete složiti sa mnom", rekao je Milošević.

