KAKO JE JUGOSLAVIJA NA 24 SATA BILA IZBAČENA IZ FIFA I UEFA: Bivši predsednik Zvezde otkrio tajnu čuvanu 25 godina!

Bivši predsednik FK Crvena zvezda i ugledni srpski biznismen Dobrivoje Tanasijevi poznatiji kao Dan Tana bio je gost tribine na Pravnom fakultetu u Beogradu koja je organizovana od strane Centra za regionalnu studentsku saradnju, a na kojoj je centralna tema bio pravni položaj profesionalnih fudbalera.

Dan Tana je pred prepunim amfiteatrom kao uvodnu reč najpre ispričao svoje iskustvo sa čelnicima FSS koje je doživeo sredinom prošle godine pred sam start Mundijala u Rusiji.

-Sedeo sam jednom sa grupom ljudi pred SP u Rusiji, tačnije sa njih dvadeset, koji su da se tako izrazim, glavni u sadašnjem FSS. Ne bih da im spominjem imena, ali prepoznaće se oni. Sve su to ljudi koji danas vode naš fudbal. Zamolili su me da im objasnim kako je engleski fudbal uspeo da iz onakve krize 80-tih i 90-tih godina dođe do ovoga što je danas, tačnije da ima najjaču ligu na svetu. Rekao sam im da sednu da im pričam pola sata, da me pomno slušaju i da me niko ne prekida pitanjima. Kada sam završio priču, svi su se zgledali i konstatovali samo jedno – ako bi počeli da radimo tako, pa niko od nas dvadeset ovde ne bi imao mesta u sadašnjem savezu. Shvatili su da nisu kompetetni da vrše funkciju na kojoj se nalaze.

Kao neko ko je među prvima u Engleskoj postao privatni vlasnik jednog kluba, verujemo da su čelnici FSS imali šta da čuju, ali..

Ovo je samo bio njegov uvod u jednu priču koju je malo ko znao, a kako i on sam voli da kaže, to nije za neku pohvalu jer je FS Jugoslavije tada bio pri samom dnu. Naime, Tanasijević je pred skoro hiljadu ljudi u popularnom amfiteatru V Pravnog fakulteta otkrio kako je Jugoslavija na 24 časa bila izbačena iz UEFA i FIFA zahvaljujući generalnom sekretaru UEFA, ali i predsednicima FS Hrvatske i Slovenije.

- Bila je to nedelja veče, ja sam bio u Holiludu u svom stanu kada me je pozvao Miljan sav ushićen. Rekao mi je da treba što pre da dođem u Beč pošto je Jugoslavija izbačena iz UEFA i FIFA. Posle duge raspravke i objašnjavanja, kada sam shvatio ozbiljnost cele situacije, odlučio sam da prvim avionom odem u Beč. Isključenje Jugoslavije iz UEFA već je bilo dobro isplanirano pošto je austrijska vlada zabranila da bilo ko iz tadašnjeg jugoslovenskog saveza dobije vize, pa automatski niko nije imao pravo da se protivi toj odluci i jedino rešenje sam bio ja, koji sam imao dva pasoša. Pošto je razlika u vremenskim zonama velika, ja sam tek u utorak u ranim jutarnjim časovima uspeo da stignem u prestonicu Austrije. Kada sam stigao na aerodorom, službena lica na pasoškoj kontroli, kada sam izvadio američki pasoš i rekao da idem na kongres UEFA, samo su mi rekla da prođem. Čak mi nisu ni pečat udarili. Kada sam stigao u hotel na kome se održavao kongres, na vratima me je zatekao generalni sekretar koji me je upitao šta ja radim ovde. Kada sam rekao da sam tu kako bih zastupao Jugoslaviju, samo mi je kratko odbrusio – Jugoslavija nije više u UEFA, juče smo doneli tu odluku. Niko nije bio iz Jugoslavije da predstavlja zemlju i glasanjem je sve odlučeno - pričao je Dan Tana, a onda nastavio:

- Tada pored mene prolaze predsednik hrvatskog i slovenačkog saveza uz gestikulaciju laktom i podsmevanjem su mi poručili - evo ovo pokaži Miljanu, sve je radio samo da mi ne uđemo u UEFA, sada ćemo da vidimo ko će poslednji da se smeje, rekli su oni. Ipak, posle duge polemike i nekoliko čaša vina predsednik UEFA je ipak odlučio da prihvati moj predlog i da sasluša šta imam da kažem kao predstavnik Jugoslavije. Naravno, kada su shvatili na šta sam sve bio spreman i kada sam preko noći spremio takav govor od koga se ledi krv u žilama, gde sam čelnike UEFA i FIFA uporedio sa Staljinom i Hitlerom, oldučili su da se predmisle. Narednog jutra su mi pre samog govora prišli i rekli kako nema potrebe da pričam bilo šta i kako će Jugoslaviju da vrate u FIFA i UEFA ukoliko prihvatimo da Makedonija kao samostalna zemlja postane član ovih zajednica. Naravno, pristao sam na to, a Jugoslavija je posle 24 časa vraćena u ove dve organizacije.

Tanasijević je na čelu Crvene zvezde proveo samo šest meseci nakon čega se u aprilu 2009. godine, zajedno sa svojim potpredsednicima Vladimirom Jugovićem i Markom Miškovićem povukao sa te pozicije. Tada je izjavio da je ostavio pozajmicu od 600.000 dolara. Nakon toga u izjavama za medije istakao je da se ministri i predsednik plaše navijača, kao i da je otišao kada je video da navijači i polcija rade zajedno.

Fudbal ga je odveo u Ameriku gde je kasnije postao jedan od osnivača profesionalne fudbalske lige te zemlje, a novac i slavu stekao je pre svega zahvaljujući svom restoranu Den Tana’s na Santa Monika bulevaru i ulogama u pozatim američkim filmovima gde je stekao prijateljstva sa Merlin Monro, Al Paćinom, Elizabet Tejlor, Džordžom Klunijem, Frenkom Sinatrom i mnogim drugim velikanima ovog vremena.

