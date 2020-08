GROZNICA IŠČEKIVANJA NA MARAKANI: Makeda pristao, čekaju se Grci! Bivši igrač Mančestera na korak od ZVEZDE! FOTO

[#MERCATO] Accord trouvé entre Zvezda et l'attaquant Federico Macheda autour d'un salaire à 700 000 euros par an, bonus compris. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec le Panathinaïkos sur l'indemnité du transfert. [Mozzart Sport] pic.twitter.com/MILv0FZl00