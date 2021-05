OPROSTIO SAM ZVEZDI 400.000 EVRA Burzanović posle 12 godina otkrio zašto je napustio crveno-bele: Nisam mogao psihički da izdržim!

Igor Burzanović, bivši fudbaler Crvene zvezde, prisetio se perioda kada je nosio crveno-beli dres.

Podgoričanin je u podkastu "Komuna" otvoreno govorio o problemima sa kojima se susretao dok je branio boje kluba sa Marakane.

"To je klub na jednom visokom nivou sa izvanrednim navijačima koji daju igračima neverovatnu podršku i vetar u leđa. Sve osim te polusezone, jer sam došao na polusezoni i osvojio duplu krunu, nije bilo lako. Dve godine i osam trenera, četiri predsednika kluba i tri sportska direktora. Posle te duple krune, Zvezda je već upadala u finansijsku krizu, u tom momentu nije bilo za plate. Niko nije razmišljao o štrajku jer smo svi mi znali da dobrim igrama sigurno ideš negde. To smo shvatili", iskren je Burzanović.

foto: @starsport

Popularni Burza ekspresno je osvojio srca navijača Zvezde.

"Dao sa u pet derbija četiri gola Partizanu. Da se ne hvalim, ali zbog toga su me verovatno zavoleli navijači. To su te stvare vole i poštuju, to se ne zaboravlja. Nakon što sam otišao na pozajmicu u Budućnost, tamo odigrao dobro, zvali su me i rekli mi da ću da budem kapiten. Nisam tražio traku, tražio sam prostora da igram. Nakon svega toga sam pošao na pripreme sa Zvezdom, video da me opet nema i pokupio sam stvari. Mislio sa da se vratim kući, ali tada se pojavila ta ponuda Nagoje i oni to nisu hteli da odbiju. Prodat sam bio za 1.100.000 evra, tako da je Zvezda zaradila na meni".

foto: Profimedia

Burzanović je otkrio da je crveno-belima oprostio ogroman dug.

"Oprostio sam 400.000 evra. Nisam mogao psihički da izdržim. Imao sam armiju navijača, klub i sve sam ja imao to što sam hteo. Voleo sam da radim ovaj posao. Kada sam došao u Zvezdu, imao sam treći najmanji ugovor tamo, a bio sam zvezda prelaznog roka na Balkanu. Uspeo sam igrama i ponašanjem da produžim ugovor, da onda budem među tri najbolje plaćena igrača".

foto: @starsport

Burzanović je u januaru 2007. godine potpisao za Crvenu zvezdu i do kraja sezone postigao je tri gola na 13 odigranih mečeva.

U sezoni 2007/2008. u prvenstvu Srbije je na 25 utakmica upisao osam golova. Naredne sezone izgubio je mesto u startnoj postavi, uglavnom je ulazio sa klupe u igru i odigrao je 12 ligaških mečeva, a jedini gol postigao je u kvalifikacijama Kupa UEFA protiv APOEL-a. Na polusezoni odlazi na pozajmicu u Budućnost iz Podgorice, a naredne sezone prelazi u japansku Nagoju.

Kurir sport/Telegraf