HRVATSKI SNOVI SU POSTALI SRPSKA JAVA: Pogledajte kako su ljubomorne komšije reagovale na FANTASTIČNU VEST za srpski fudbal

Ipak, u ovom trenutku je gotovo izvesno da je pobeda crno-belih u prestonici Češke osigurala Srbiji dva mesta u Ligi šampiona za sezonu 2023/24.

Teorija je još ostala Belgijancima da prestignu Srbiju koja se nalazi na poziciji 11 zahvaljujući odličnim rezultatima Crvene zvezde i Partizana, a zanimljive su reakcije medija u Hrvatskoj, državi sa kojom se Srbija do nedavno "borila" za 15. mesto na UEFA listi.

Uprkos svemu što je Dinamo Zagreb radio tokom prethodnih godina, sada je i to 15. mesto daleko od hrvatskog fudbala.

Sajt "24sata" posebno je iskazao nezadovoljstvo zbog takvog razvoja situacije.

Iznad naslova 'Srpski klubovi slave: Imaće dva predstavnika u Ligi šampiona', ostavljena je sledeća poruka: Dok mi sanjamo...

Novinar koji je pisao o uspehu srpskog fudbala istakao je da Dinamo ne može sam da se bori za hrvatski koeficijent, kao i da je Partizan u pravo vreme postao velika podrška Crvenoj zvezdi koja je ove sezone peti uzastopni put obezbedila igranje grupne faze u Evropi.

- Dinamo ove sezone brani hrvatsku čast u evropskim takmičenjima i bori se za nacionalni koeficijent. Cilj je 15. mesto koje donosi dva kluba u Ligi šampiona, ali nakon poraza od Sevilje u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evropee (3:1), to će biti nemoguća misija. Ne samo što moraju da izbace Andalužane, 'modri' bi morali da odu što dalje u Ligi Evrope s obzirom na to da imamo samo jednog predstavnika. Ačo, ono o čemu mi sanjamo, Srbima će se pretvoriti u javu. Crvena zvezda je osvojila prvo mesto u grupi pa će se priključiti u osmini finala Lige Evrope, a Partizan je sinoć u šesnaestini finala Lige konferencije pobedio Spartu Prag (1:0) i vrlo verojatno osigurao Srbiji dva kluba u Ligi šampiona - navedeno je u tekstu "24sata":

Novinar je dodao i da je Hrvatska imala priliku da znatno poboljša koeficijent, ali da je ona propala lavinom loših rezultata.

- I nije to došlo preko noći. Crvena zvezda već godinama vuče srpski koeficijent, baš kao i Dinamo hrvatski, igrajući eliminacione faze evropskih takmičenja, a ove sezone priključio im se i Partizan. Ređale su se pobede, skupljali se bodovi pa su tako skočili do 11. mesta. Jednog predstavnika već imaju u osmini finala Lige Evrope, a Partizan će osminu finala Lige konferencije imati priliku da osigura sledećeg četvrtka kada će u Beogradu braniti pobedu od 1:0 iz Praga. Dok srpski klupski fudbal živi svoje najlepše dane, mi smo pali na 19. poziciju i toliko željeno 15. mesto je sve dalje. Prošle sezone imali smo tu privilegiju da čak pola HNL-a igra Evropu. Dva kluba bila su u Ligi šampiona te tri u Ligi Evrope. Nažalost, brzo smo ostali bez toga. Hajduk, Lokomotiva i Osijek ispali su u kvalifikacijama, Rijeka se probila u grupnu fazu Lige Evrope gde je u jakoj konkurenciji zauzela poslednje mesto, dok je Dinamo otišao sve do četvrtfinala - zaključio je novinar ovog hrvatskog sajta.

