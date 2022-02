SRBIJA SA DVA PREDSTAVNIKA U LIGI ŠAMPIONA: Trijumf Partizana u Pragu stavio pečat na uspeh naših klubova!

Srbija će u sezoni 2023/24 imati dva predstavnika u Ligi šampiona!

To je definitivno jasno posle pobede Partizana u Pragu protiv Sparte (1:0) u prvoj utakmici 1/16 finala Lige konferencija.

Srbija je evropsku jesen završila na 11. poziciji UEFA rang liste nacionalnih koeficijenata. A danas je zahvaljujući pobedi Partizana nad Spartom dodatno popravila nacionalni koeficijent i povećala prednost u odnosu na pratioce. Pobedom u Pragu, crno-beli su popravili nacionalni koeficijent sa 31.875 na 32.375 bodova i povećali prednost Srbije u odnosu na Ukrajinu i Belgiju čiji klubovi nisu igrali u ovoj rundi evrokupova. S obzirom da Ukrajinci nemaju više predstavnika, a da je Belgijancima ostao samo Gent jasno je da će Srbija zadržati poziciju i samim tim dva mesta u Ligi šampiona!

foto: Prinstkrin

A to 11. mesto donosi ogromne benefite od sezone 2023/24. Srbija će tada imati jednog predstavnika direktno u Ligi šampiona, drugog u kvalifikacijama za elitno takmičenje, trećeplasirani ili osvajač kupa će direktno u plej-of za ligu Evrope (zagarantovana grupna faza Lige konferencije), a četvrtoplasirani i petoplasirani će u kvalifikacije za Ligu konferencije. Plasman o kakvom smo mogli samo da sanjamo.

Srbija do kraja ima šanse da još više popravi keoficijent zahvaljući Partizanu i Crvenoj zvezdi koja još čeka na ime rivala u osmini finala Lige Evrope. Desetoplasirana Rusija je za sada daleko, ali to mesto nam ne menja mnogo perspektivu. Mnogo bitnije je zadržati 11. poiziciju, a deluje da je to praktično gotova stvar.

Kurir sport