PARTIZANOV SPASILAC! Gordan Petrić - čovek kome je Humska dugo skandirala posle Kelna: Preuzeo tim kada niko nije hteo...

Partizan je u četvrtak veče savladao Keln u Beogradu, rezultatom 2:0, u 4. kolu Lige konferencije, i tako širom otvorio vrata ka proleću u Evropi.

A samo dva meseca ranije, igra crno-belih delovala je kao da neće ni igrati grupnu fazu evropskog takmičenja ove sezone. Međutim, onda se pojavio spasilac - Gordan Petrić.

Bivši fudbaler Partizana došao je na klupu beogradskog tima kada verovatno niko drugi nije hteo da zauzme to mesto. Nakon lošeg starta sezone pod palicom Ilije Stolice i ispadanja od AEK Larnake u kvalifikacijama za Ligu evrope, Petrić je preuzeo uzdrman tim, za koji je u tom trenutku delovalo da nema ni širinu ni dubinu.

U početku je bilo teško, na prvoj utakmici sa novim trenerom na klupi savladana je Mladost GAT golom u 95. minutu. Malo je i sreća pogledala Partizan pa je klub sa Malte - Hamrun, bio protivnik u plej-ofu za Konferencijsku ligu. Uspešno je pređena ta prepreka, a zatim je usledila teško ostvarena pobeda nad Radničkim 1923, te remi u "večitom derbiju". Nakon toga se samo nastavila renesansa Partizana, te sve bolje i ubedljivije igre.

Kada se rezimira Petrićev učinak, može se izvući samo jedan realan kiks u dosadašnjem delu sezone. To je ispadanje od Radničkog iz Sremske Mitrovice u Kupu Srbije, nakon izvođenja jedanaesteraca. Za 15 utakmica koliko sedi na klupi Partizana, to je jedini poraz crno-belih. Ako se gleda samo regularni deo utakmice, onda Petrić ne zna za poraz. 10 pobeda i pet remija je trenutni skor harizmatičnog stručnjaka.

Upravo je ta harizma, energija, spontanost i smirenost ono što čini stratega crno-belih posebnim. A sasvim sigurno je to dovelo do renesanse u igri Partizana. Jer igrački kadar od vremena Ilije Stolice nije bitnije menjan. I dalje su to manje-više oni isti igrači koji su u prva četiri kola Superlige ostvarili samo jednu pobedu.

Gordan Petrić je opustio igrače, preneo im svoju smirenost i smanjio pritisak koji donosi igranje u klubu kao što je Partizan, što se možda najbolje pokazalo u utakmici protiv Slovackog, kada je sa dva gola zaostatka i igračem manje beogradski tim došao do boda.

Njegove pres konferencije postale su hit među navijačima, kojima je veoma brzo prirastao srcu upravo zbog navedene spontanosti.

Onda tek možemo zamisliti kakav je uticaj Gordan Petrić imao na svoje igrače...

