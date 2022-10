GROBARI OVACIJAMA POZDRAVILI TRENERA PARTIZANA PETRIĆA: I ranije su mi skandirali kao igraču, ali su me POSLE TERALI!

Fudbaleri Partizana ostvarili su još jednu veliku evropsku pobedu nad Kelnom, ovog puta u Humskoj - 2:0. Golovi Fusenija Dijabatea i Rikarda Gomeša doneli su crno-belima i drugi trijumf u sedam dana protiv nemačkog bundesligaša, čime su stigli do odlične pozicije u borbi za evropsko proleće i plasman u nokaut fazu.

Trener crno-belih Gordan Petrić bio je odlično raspoložen nakon što su njegovi puleni još jednom izgarali svih 90 minuta i uspeli da naprave veliki uspeh.

- Ovo što smo rekli, da ćemo ići pun gas, mislim da su momci išli mnogo više od toga. Sve čestitke momcima. Pokazali su da mogu sedam dana da pobede ovakvog protivnika dva puta, nije bilo lako i oni to najbolje znaju. Neka večeras uživaju u ovoj pobedi. Drago mi je da ulaze u ritam profesionalizma i stalno potvrđuju kvalitet. Želim im svu sreću u nastavku karijera i želim im da ne dozvole da se iko više igra sa njihovim imenom i prezimenom. Sutra je novi dan, nova utakmica je već u nedelju - rekao je Petrić nakon meča.

U poređenju sa utakmicom od pre sedam dana, kada je Partizan slavio nad Kelnom 1:0, činilo se da su ovog puta još više kontrolisali dešavanja - ostavljajući gostima manje prostora da se "razmašu".

- Teži je ovaj bio fizički nego što je bio pre sedam dana u Kelnu. I pre tog meča u Kelnu sam rekao da ćemo mi možda ući u neki umor posle večerašnje utakmice. Rekao sam da se nadam da će moji momci imati goriva da odigraju sve utakmice do sredine novembra. Imamo dovoljno igrača da rotiramo i to ćemo uraditi u nedelju. Ono što smo uradili sad, sprečili smo te centaršuteve sa strane. Zato smo utakvoj formaciji i igrali večeras. Pre sedam dana smo morali onako da igramo, ali večeras je bila drugačija formacija i odradili su moomci sve što je trebalo. Imali smo neke šanse da damo još koji gol, ali možda smo još zrelije šanse imali nego pre sedam dana. Oni treba da se oporave, nedelja je možda i najteža utakmica, ne samo jer je kvalitetan protivnik (Čukarički), nego jer smo se i istrošili - poručio je Petrić.

Crno-beli sada imaju osam bodova nakon četiri meča, sa četiri boda više od trećeplasiranog Kelna. Samim tim, i evropsko proleće je sve bliže, ali Petrić želi da njegova ekipa dovrši posao:

- Blizu smo da igramo na proleće, ali imaju još dve utakmice. U fudbalu se nikad ne zna, imamo lepu šansu da prezimimo, ali to će tek doći, igramo prvo protiv Nice. Lepo je da smo večeras uzeli tri boda, ali treba ovo dovršiti.

Po završetku meča, Gordanu Petriću su navijači u Humskoj skandirali ime i prezime, ali on kaže da iako je lep osećaj, ti aplauzi treba da budu upućeni njegovim igračima.

- Bile su nekad ovacije i kad sam bio igrač, pa je posle bilo i da su me terali iz Partizana. Lepo je, ali to me ne opterećuje, pokazivao sam na igrače da njima treba da skandiraju. Pokušavam da igračima sve olakšam i uprostim, e sad koliko uspevam, to je za analizu. Bilo je situacija i kad su mi pevali i kad je bilo drugih povika - rekao je Gordan Petrić posle pobede Partizana.

Kurir sport