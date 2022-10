ŠOKANTAN SNIMAK! Pogledajte kako bivši fudbaler Vojvodine dobija BATINE OD POLICIJE u Podgorici ispred škole (VIDEO)

Crnogorska policija pretukla je fudbalskog reprezentativca Crne Gore u petak veče. To tvrdi Damir Kojašević (35) koji je u izjavi za portal "CDM" istakao da ima svu medicinsku dokumentaciju i da će tužiti policajce odgovorne za napad na njega.

Sve to desilo se usred dana ispred jedne škole u Podgorici.

Pojavio se i snimak kompletnog incidenta:

Objasnio je nekadašnji fudbaler Vojvodine i niškog Radničkog detalje:

- To se dogodilo kod OŠ "Marko Miljanov" na Koniku. Išao sam u školu po sina, a ekipa policije je bila iza mene i upalil su rotaciju da me zaustave. Stao sam i pretresli su auto i mene. Pitali su me imam li nešto da prijavim, ko sam, šta sam. Rekao sam da nemam nikakav prekršaj. Onda tu počinje maltretiranje, udarili su me par puta. Baš nikome ništa nisam uradio, još mi je ruka slomljena - izjavio je Kojašević za "CDM".

Damir Kojašević je član Iskre iz Danilovgrada i igra u crnogorskoj ligi. Pre dva dana je kako kaže na meču slomio ruku. Sada je tako povređen doživeo velike neprijatnosti sa policijom.

- Niti se opirem niti išta. Ljudi me udaraju bez razloga. Niti sam se opirao, niti sam se svađao sa njima. Bukvalno ništa nisam uradio, ljudi su me maltretirali. Poslije su me zvali da ih ne prijavim, da ih poštedim ali neću. Hoću da izađe na videlo i da vidi se kako ljudi rade i šta rade od naroda - rekao je Kojašević i dodao:

- Posle sam video snimak. Kada sam video snimak rešio sam da ih tužim. Bio sam u hitnoj i urgentnom, imao sam modricu na vratu, mučninu. Sve imam na papiru, kako su me udarili dva puta šakom.

Čekamo da čujemo i drugu stranu priče - reakciju crnogorske policije na sva ove dešavanja.

Kurir sport