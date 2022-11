NAVIJAČI PARTIZANA SU ODUŠEVLJENI! Jedan od najboljih igrača produžio ugovor, CRNO-BELI dres će nositi i NAREDNE sezone!

Navijači Partizana imaju razloga za zadovoljstvo, pošto je jedan od najboljih fudbalera crno-belih, Bibras Natho, danas produžio ugovor sa klubom iz Humske ulice i za sezonu 2023/2024.

Vezista Partizana i kapiten izraelske reprezentacije ne krije zadovoljstvo nakon potpisanog ugovora. Bibars je mnogo puta istakao da i posle aktivne igračke karijere želi da sa porodicom ostane u prestonici Srbije i radi u FK Partizan.

Natho je presrećan zbog novog ugovora.

- Kao prvo, srećan sam što ću potpisati ugovor na još jednu godinu. Biće to moja peta godina u Partizanu. Veoma sam srećan zbog toga, ali ne samo ja, već i moja porodica, jer volimo Beograd i Srbiju i ja se ovde osećam kao kod svoje druge kuće!

foto: Starsport©

Iskusni Izraelac veruje da će svoju karijeru završiti upravo u Partizanu.

- Srećan sam što nastavljam dalje sa Partizanom i nadam se da neće to biti poslednja godina. Nadam se da ću svoju karijeru završiti ovde i da ću ostati u ovom klubu još dugo i posla okončanja igračke karijere, jer se ovde osećam dobro - rekao je Natho i potom dodao:

Svi me poštuju i cene i volim to! I naravno, što se tiče fudbala, želim da budemo još bolji i sviđa mi se plan i program koji moj klub ima za sledeću godinu. Želimo biti što bolji i još spremniji kako bismo ovu sezonu završili što bolje, a samim tim se kvalifikovali za Ligu šampiona sledeće godine. Nastavljamo sa idejom da izgradimo veoma snažan tim, koji može da se bori u Ligi šampiona i, naravno, da se bori za trofeje sledeće godine u domaćem prvenstvu i Kupu. Ali, na kraju, veoma sam srećan i želim da se zahvalim klubu, ljudima koji ovde rade i navijačima. Daću sve od sebe da im uzvratim to poverenje - istakao je Natho u razgovoru za klupski sajt.