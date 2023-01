NE VOLIM DA KAŽNJAVAM TRČANJEM! Milojević zadovoljan posle pobede, fudbaleri Zvezde sutra imaju slobodan dan!

Prva pobeda za Crvenu zvezdu u 2023. godini, a fudbaleri beogradskog tima savladali su Lehiju rezultatom 3:1 u okviru pripremne utakmice u Antaliji. Imao je Miloš Milojević mnogo razloga za osmeh.

- Zadovoljan sam prvim poluvremenom, pogotovo kontrolom igre, raspored, brojem šansi, intenzitetom presinga i sve sem rezultata je bilo dobro. Takođe i sjajan odnos igrača, te mi je zbog njih krivo što nismo postigli još koji gol da se nagrade. U drugom poluvremenu je trebalo malo vremena da nađemo ritam, ali smo izgledali sve bolje. Raduju me stvari koje smo uvežbavali poput presinga i završne trećine gde dolazimo raznovrsno i kad prođemo određeni broj treninga, biće to sve bolje - počeo je Milojević. Čak 24 fudbalera su dobila priliku da igraju danas, a fokus je bio na mladima. - Mladi imaju dobar odnos, shvatili su da nije kliše da želim da im ukažem priliku. Svi mladi su dobili šansu, sem Mijatovića koji je bolestan i Jovana Mituljikića koji je otišao na pozajmicu, ali svi na koje sam mogao da računam od talenata su danas zaigrali i nadam se da će im ovo biti podstrek za rad kako bi se izborili za minutažu. Sutra fudbalere Crvene zvezde čeka slobodan dan. - To je već isplanirano. Ne volim da kažnjavam trčanjem, dobro se radilo, danas smo imali proveru da vidimo gde smo i šta smo. Igrače sutra čeka slobodan dan, nadam se da će odmoriti, pa od utorka krećemo u drugi mikrociklus - podvukao je Milojević.

