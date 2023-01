PETRIĆ IZ TURSKE PITAO LJUDE IZ SUPERLIGE: Hoćete li odložiti kolo? Bilo bi dobro da znamo, jel treba još da ostanemo u Antaliji!

Fudbaleri Partizana nalaze se na pripremama u Turskoj, a trener Gordan Petrić odlučio je da prekine glasine o mogućem odlaganju prvog kola prolećnog dela, uputivši jasnu poruku ljudima iz Superlige.

Već nekoliko dana spekuliše se o mogućnosti da prolećni deo fudbalskog prvenstva Srbije bude pomeren za 11. februar, umesto zakazanog termina od nedelju dana ranije. Razlog je loše i hladno vreme, te činjenica da su neki od terana Superlige pod snegom.

- Priča se o tome poslednjih dana da postoji mogućnost da se prvo kolo ne igra zbog snega i loših vremenskih uslova. Bilo bi dobro za trenere i klubove da to znamo unapred da bismo pojačali ili smanjili rad. Imamo četiri treninga u Turskoj, polako ćemo da spuštamo. Ako ne igramo tog datuma, onda nam produžava pripreme na sedam i po nedelja - rekao je Gordan Petrić i osvrnuo se na rezultat crno-belih u pripremnoj utakmici protiv TSC (1:1):

- Nebitan mi je rezultat, tako sam rekao i za prvu utakmicu. Bitno mi je da su momci istrčali, bili smo slabi u nekim taktičkim stvarima. Da li je to razumljivo i podnošljivo, to bolje znaju igrači. Zato smo došli ovde da se pripremamo, igramo dve utakmice dnevno, to ćemo uraditi i 27. januara. Najvažnije je da smo završili bez povreda.

Fudbaleri Partizana danas igraju još jednu utakmicu u Beleku, a protivnik je Austrija iz Beča.

