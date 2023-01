NA SRPSKOJ PLANINSKOJ LEPOTICI NIČE 20 NOVIH TERENA: Zlatibor će postati srpska Antalija - omiljena destinacija fudbalskih klubova

Čak 14 od 16 članova Super lige Srbije zimske pripreme sprovodi u antalijskoj regiji.

Lepo vreme u ovo doba godine, vrhunski hoteli, sjajno gostoprimstvo i ono što je možda najvažnije – vrhunska sportska infrastruktura, sve su to razlozi koji su privukli srpske klubove da se za završne borbe pripremaju upravo u Turskoj.

U poseti antalijskoj regiji bili su predstavnici opštine Čajetina i turističke organizacije Zlatibora. Sa željom da se na licu mesta uvere u kompletan proces organizacije priprema fudbalskih klubova, od prijema ekipa na aerodromu, smeštanja u hotelske kapacitete, do svih ostalih, brojnih detalja, koji kvalitativno izdižu Tursku kao najpoželjniju destinaciju za ovaj vid srpotskog turizma.

Zlatibor, sa svojim kapacitetima i pre svega potencijalnom, ima za cilj da bude destinacija pre svega srpskim i klubovima iz regiona tokom letnjih dana. Idealna temperatura vazduha na ovoj nadmorskoj visini, hotelski kapaciteti, tradicionalna ljubaznost, deo su onoga što je za tako nešto i potrebno. Ali, svesni su u lokalnoj samoupravi da im je potebno još ulaganja, i zbog toga su i doputovali u Antaliju da se na licu mesta uvere šta im to nedostaje.

foto: FK Čukarički

- Boravimo u radnoj poseti Antaliji, sa ciljem da obiđemo sportske komplekse, da se upoznamo sa sadržajima koje ova regija nudi u sportskom turizmu. Videli smo kako izgledaju tereni, ostala sportska infrastruktura, kako je sve uklopljeno u ponudu. Takođe, videli smo i kakvih kvalitetom usluge raspolažu hoteli, ali fokus je definitivno bio na infrastruktirnim sadržajima – kazao je Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, koji je potom dodao:

- U ovoj godini počinjemo sa izgradnjom sportskog centra na Zlatiboru, koji će imati u svom sastavu 20-tak fudbalskih igrališta, što sa prirodnom, što sa veštačkom podlogom. Uz naravno prateće inftastrukturne objekte, koji će biti na usluzi svim hotelijerima na Zlatiboru da mogu da upotpune svoju ponudu. Ideja i cilj ove studijske posete jeste izgradnja tih objekata. Vrednost cele investicije trebalo bi da bude nešto više od 20 miliona evra. Radilo bi se iz budžetskihsredstava opštine Čajetina, uz pomoć Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva koji bi kroz svoje fondove pokrili deo troškova.

U Antaliji borave predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović, predsednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić, direktor turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibora Nikola Novaković, direktor turističke organizacije Vladimir Živanović, direktor komunalnog javnog preduzeća Srđan Pantović i saradnik opštinke uprave Mirko Blagojević.

- U razgovoru sa sportskim direktorom Čukaričkog Vladimirom Matijaševićem došli smo na ideju da posetimo jedan sportski centar u Austriji, koji nam je klimatski približniji. Zlatibor je na 1.000 metara nadmorske visine, pa su nam približnija rešenja što se tiče navodnjavanja i drenaže sportskih terena. Sve ovo radimo u cilju da napravimo ozbiljan, reprezentativan sportski kompleks, koji će generisati ekipe iz regiona – rekao je Vladimir Živanović, koji je potom govorio o onome što su videli u Antaliji:

- Od velike važnosti nam je da smo se upoznali sa čitavom organizacijom protokola, od dolaska i smeštaja ekipa na destinaciju, organizacije utakmica, treninga. Opet, videli smo sa kakvim infrastrukturnim objektima domaćini ovde raspolažu, uverili smo se na kakvom nivou bi trebalo mi da budemo. Videli smo šta veliki klubovi traže na pripremama, na primer izdvojene terene, privatnost, itd.

foto: FK Čukarički

Sportski turizam nije novina za Zlatiborce, ali bi izgradnja novih terena prilično kvalitativno podigla nivo ponude na srpskoj planinskoj lepotici.

- Zlatibor kao destinacija već radi sa sportskim ekipama. Brojni srpski fudbalski klubovi su dolazili kod nas, dolaziće naravno i u budućnosti. A mi ćemo poboljšati sve potrebne uslove, kako bi odgovorili i najzahtevnijim evropskim ekipama. Ovde su i ruske ekipe, potom iz zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza, sve sa dobrim finansijskim uslovima. Hoteli na Zlatiboru mogu da odgovore na njihove zahteve, a bitno je da mi kao lokalna samouprava podignemo nivo, da uradimo sve što je do nas. Želimo da postavimo standarde, da bude normalno da se letnje pripreme sprovode na Zlatiboru, baš kao što je Turska sinonim za zimske pripreme – slikovito je objasnio Nikola Novaković, koji je još dodao:

- U ovom trenutku imamo između 25 i 30 ekipa na pripremama na Zlatiboru. Svi oni su zadovoljni uslovima koje imaju, pre svega smeštajnim napacitetima. Ali, imaju velike primedbe na kvalitet terena, a nama je cilj da to popravimo. Cilj nam je da ujedno još neki hotelski lanci otvore svoje kapacitete za sportske ekipe. Lokacija na kojoj ćemo graditi terene je iza hotela Tornik, kad se krene ka Ribnici, na trasi gondole. Radiće se po etapama, verujem da ćemo već predstojećeg leta moći da vidimo prve rezultate.

foto: FK Čukarički

Ni strane ekipe nisu bile retkost tokom leta na Zlatiboru, ali su svi kao veliki hendikep upravo isticali nedostatak sportske infrastrukture.

- Do sada je sve bilo na prijateljskim osnovama, naših trenera u inostranstvu, kontakata nas hotelijera. I to je prolazilo, ali je zaista najveći problem bio kvalitet terena. To smo prepoznali i delujemo preventivno, da bi značajno unapredili samu turističku ponudu Zlatibora. U Antaliji svaki hotel ima svoje teniske, košarkaške, fudbalske terene, tako bi trebalo da bude i na Zlatiboru – kazao je Živanović.

Kurir sport