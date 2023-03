UŽIVO, VIDEO! CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN (19): OVO SU SASTAVI! Po jedno iznenađenje u oba tima

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN STADION: Rajko Mitić, KAPACITET: 51155 SUDIJA: Aleksandar Živković POMOĆNICI: Dragan Bogićević, Bojan Banović ČETVRTI SUDIJA: Stanko Ostraćanin VAR: Momčilo Marković CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan - Vigo, Eraković, Dragović, Rodić - Kanga, Mijailović - Bukari, Mitrović, Katai - Pešić. Trener: Miloš Milojević. PARTIZAN (4-2-3-1): Popović - Filipović, Marković, Vujačić, Urošević - Belić, Kolorado - Dijabate, Natho, Menig - Rikardo. Trener: Igor Duljaj.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 19 sati na stadionu "Rajko Mitić" 263. put u istoriji će ukrstiti koplja.

Crveno-beli i crno-beli će u okviru 24. kola Super lige Srbije odigrati 169. večiti derbi.

Iako ovaj susret neće imati preteranu važnost po pitanju plasmana na tabeli, ipak će, kao i svaki prehodni derbi, biti stvar časti i prestiža.

Tim Miloša Milojevića ima 13 bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala, i praktično je nadomak osvajanja nove titule. Svakako, ta titula bi imala gorak ukus ukoliko se ne savlada Partizan.

– Ne bi bio neuspeh za Zvezdu da ne pobedi derbi, ali bi ostao gorak ukus. Želimo da dobijemo. Pričamo od trenutka kad sam došao da 26. maja budemo prvi, dobro idemo ka cilju, poslednjih godina smo razmazili javnost, dosta pobeđujemo, ali to je dobra navika. Nadam se da ćemo je zadržati. Da li je bod opcija? Italijani kažu da kad imaš evro u džepu nemoj da ga izgubiš. Dobro je ako možeš da zaradiš. Bude li nerešeno, nikom ništa, ali nam nije motiv da uzmemo bod na domaćem terenu. To je možda moja falinka, međutim, ne volim kalkulacije. Ne možemo ni da igramo na kontru protiv Parizana na našem terenu. To nije opcija, niti je u DNK zvezdaša. Mi smo predvodnici srpskog fudbala, to nam nije reper. Nego neke druge utakmice. Ne smemo mi da igramo reaktivan fudbal – rekao je trener Crvene zvezde.

Partizan na stadion "Rajko Mitić" stiže u delikatnom trenutku. Crno-beli su ostali bez trenera Gordana Petrića posle niza neuspeha, a ne samo da su gotovo ostali bez šanse za prvo mesto, nego im se ljulja i drugo mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Da li će šok terapija i debi Igora Duljaja na klupi pomoći, ostaje da se vidi.

– Nekad šok terapija deluje, nekad ne. Daleko od toga da idemo da podignemo belu zastavu. Dolazimo da pokažemo šta znamo, jer je Partizan u nekoliko utakmica pokazao da i te kako može da bude igra kvalitetan fudbal, kao i da fizički parira rivalima kao što je Keln. Nadam se povoljnom rezultatu i dobroj igri – rekao je trener Partizana.

Statistika je na strani Crvene zvezde. Crveno-beli u zbiru svih utakmica vode sa 112:81, uz 69 nerešenih ishoda. Gol-razlika je 394:336.

Kada su u pitanju samo prvenstveni dueli, crveno-beli su slavili na 66 utakmica, a crno-beli na 47, uz 55 remija. Gol razlika je 232:198.

Partizan ne zna za pobedu u derbiju u poslednjih osam utakmica. Crno-beli su poslednji put slavili u junu 2020. godine u polufinalu Kupa kada su pobedili sa 1:0. U prvenstvenom meču Partizan je poslednji put slavio 2019. godine kada je na svom terenu slavio sa 2:0.

U poslednjih deset mečeva Zvezda je slavila tri puta, uz pet remija. Prošli 169. večiti derbi odigran na stadionu u Humskoj završen je remijem 1:1.

Crno-beli nisu slavili na stadionu "Rajko Mitić" u prvenstvu od 2017. godine, a poslednji put su pobedili 2019. godine u finalu kupa.

