SKANDAL U SKOPLJU: FMP se žali na rasizam! Navijači MZT-a gnusno vređali igrače iz Železnika

Košarkaši FMP-a poraženi su u Skoplju od MZT-a u 20. kolu ABA lige rezultatom 87:82.

Po završetku meča trener gostujuće ekipe Nenad Stefanović govorio je o rasističkim uvredama sa tribina u Skoplju.

"Čestitam MZT-u i ovo što ću sada reći nema nikakve veze sa njihovom pobedom, utakmicom niti time ja to umanjujem. Mislim da je bruka i sramota da u 21. veku mi na trećem gostovanju u nizu slušamo povike sa tribine 'gipsy' i 'monkey'. Mi i dalje imamo nekoga ko omalovažava nekoga zbog boje kože. 21. vek! Stvarno sam mislio da nismo u 13. veku. To je treće gostovanje. Na još veći paradoks, MZT ima tri takva momka, vređaš naše igrače i vređaš svoje. Pri tom, moji momci ni jednim gestom i gestikulacijom to nisu zaslužili. Sada vam kažem, sledeći put izlazimo sa utakmice. 21. vek 'gipsy' i 'monkey' da se sluša. Skandal!", rekao je Stefanović.

Odmah se saopštenjem oglasio i klub iz Železnika.

"KK FMP prinuđen je da se oglasi povodom sramnih događanja u Skoplju. Bez ikakve namere da umanjimo više nego zasluženo pobedu MZT-a i atmosferu koja je generalno veoma dobra i karakteristična u dvorani Jane Sandanski. Naime, pojedinci su rešili da unište jednu dobru i dinamičnu košarkašku utakmicu. Igrači FMP-а Ebuka Izundu, Čarls Dženkins, Čarls Mening i Čarls Mur trpeli su najgnusnije uvrede od strane domaćih navijača. Povicima 'monkey' i 'gipsy' bacili su veliku ljagu na klub i ABA ligu. Zašto ligu? Zato što je ovo treća utakmica na gostovanjima gde Amerikanci i Nigerijac iz redova KK FMP trpe najgnusnije uvrede. Totalni nonsens je što i u rivalskoj ekipi igraju igrači iste puti, što dodatno celu stvar čini neverovatnom. Kako je FMP već pisao dopise ABA ligi ovim povodom u najboljoj nameri da se povici pojedinih pećinskih ljudi trajno zaustave. Nikada i nigde nema mesta rasističkim ispadima! Ovo nije više molba, ovo je zahtev. Sledeći ovakav slučaj navešće KK FMP da momentalno napusti parket jer nije sve u pobedi i rezultatima. Poštovani prijatelji košarke i sporta, pamet u glavu".

Kurir sport