DULJAJ POSLE PORAZA U DERBIJU: Slika se pojavila, ima i tona! VIDEO

Trener Partizana Igor Duljaj debitovao je na klupi crno-belih porazom u 169. večitom derbiju.

Ipak, video je i pozitivne stvari u igri svog tima, posebno u drugom poluvremenu.

"Čestitke kolegi na pobedi. Bili ste u pravu, totalno dva različita poluvremena. U prvom poluvremenu smo bili uspavani, gde nismo mogli da dođemo do igre, do pasa. U drugom poluvremenu se sve to promenilo, nterali smo Crvenu zvezdu da igra sa pet pozadi smo ih natelali da igraju sa pet pozadi, da čuvaju gol. Imali smo prilike i to je otprilike i neka slika gde ima tona, kako treba da izgleda Partizan. Dakle, slika se pojavila, ima i tona tako da momci treba da uživaju u fudbalu. Najgore je kada se neko plaši da igra fudbal. Kada kažem da se plaši, ne mislim da neko nekog udari nego da traži odgovornost i da ima loptu u nogama", rekao je Duljaj za Arena sport.

Kurir sport