MILOJEVIĆ POSLE POBEDE U DERBIJU: To je derbi, nema puno lepote, nego jakih duela VIDEO

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević osvrnuo se na pobedu crveno-belih u 169. večitom derbiju.

"Možda smo očekivali da bude drugačiji rezultat. Ostaje žal za tim šansama. U prvom poluvremenu naročito. U drugom mislim da je važnost utakmice... Kada igrate protiv Partizana, ne razmišlja se o bodovnoj prednosti. Igrači su osetili energiju navijača. Nije lako, poštujemo rivala. Mislim da smo zasluženo dobili. Pre toga je bio jedan period da dolaze sa dosta igrača. Hteli smo da učvrstimo. Bilo je par šansi i dobrih intervencija. Njegova rana povreda je dovela do toga da se opet vratimo... Čestitam igračima na fleksibilnosti. Napredovali smo u tome ovih šest meseci. To je derbi. Posebno ovaj naš. Nema puno lepote, nego jakih duela. Ako se ne postignu golovi iz lepote, opet se vrati na fajt. Nadam se da će se vremenom promeniti i da će biti lepša predstava. Opet kažem, dosta sadržajna utakmica, veliki intenzitet, odnos igrača je bio dobar. To se traži", rekao je Milojević za TV Arena.

Kurir sport