JUNAK DERBIJA ALEKS VIGO Volim derbije, navijači me oduševili! Argentinac se izvinio zbog skandaloznog gesta prema grobarima VIDEO

Junak 169. večitog derbija je brzonogi Argentinac Aleks Vigo čiji pogodak iz petog minuta je rešio pitanje pobednika.

- Presrećan sam što sam uspeo da "rešim" večiti derbi, ali čestitao bih čitavoj ekipi na sjajnoj utakmici. Obožavam velike mečeve, atmosfera je bila neverovatna i zaista je ovo neopisivo isksutvo. Mislim da smo bili bolji rival tokom čitavog meča, uspevali smo da kontrolišemo igru na terenu i da zasluženo dođemo do tri boda. Sada imamo 16 bodova prednosti u odnosu na večitog rivala, ali neće nas to zadovoljiti, jer želimo da pobedimo sve utakmice do kraja, to je nešto što se u Zvezdi podrazumeva. Još uvek sam pod utiskom, hvala zvezdašima na sjajnoj podršci - počeo je Vigo.

Argentinac je posle postizanja gola skandalozno reagovao prema navijačima Partizana, gestikulirajući streljanje.

- Želeo bih da se izvinim fudbalskoj javnosti na neprimerenom radovanju. Nije mi bila namera da ikoga uvredim, jednostavno su me ponele emocije, bio sam srećan što sam postigao gol i otuda takva reakcija. Srčan sam, borben, emotivan i na takav način sam doživeo i dat pogodak, i u svoj toj euforiji sam postupio neprimereno, ali zaista, bez namere da ikog uvredim - podvukao je Argentinac.

