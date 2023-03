RIŠARLISON LJUT ZBOG MALE MINUTAŽE U TOTENHEMU: Odjednom me je stavio na klupu... nisam budala, ja sam profesionalac!

Fudbaler Totenhema Rišarlison kritikovao je stručni štab zbog male minutaže ove sezone, rekavši da ne razume zbog čega ne igra.

Rišarlison je letos za 60 miliona funti iz Evertona prešao u Totenhem. On je sinoć u 70. minutu utakmice protiv Milana ušao u igru, u revanšu osmine finala Lige šampiona. Engleski tim odigrao je nerešeno 0:0 i ukupnim rezultatom 0:1 eliminisan je iz takmičenja.

Brazilac je posle utakmice bio ljut zbog minutaže.

"Išlo je dobro, imali smo niz od dve pobede protiv Vest Hema i Čelsija. Odjednom me je stavio na klupu, protiv Vulverhemptona sam igrao pet minuta. Pitao sam zbog čega je to tako, ali oni mi nisu ništa rekli. Uoči utakmice rekli su mi da obavim test u teretani i ako bude dobro da ću igrati, a onda su me ostavili na klupi. To su stvari koje je nemoguće razumeti", rekao je Rišarlison za TNT Sports Brazil, preneo je Skaj.

foto: Profimedia

"Videćemo šta će reći, ali nisam budala, ja sam profesionalac, svakoga dana radim i želim da igram", dodao je on.

Rišarlison je ove sezone u proseku igrao 45 minuta u 25 utakmica i za to vreme je postigao dva gola u svim takmičenjima.

"Ova sezona je, izvinite na izrazu, bila s*****, pošto nemam minutažu i malo sam se mučio sa povredom. Ali, kada izađem na teren, dajem sve. Poslednje dve utakmice sam odigrao dobro, mislim da je trebalo da igram, ali ne treba da plačem zbog toga", naveo je brazilski fudbaler.

Rukovodstvo Totenhema i trener Antonio Konte nisu zadovoljni što je Rišarlison javno pričao o minutaži, naveo je Skaj.

On je u klub došao kao najskuplji igrač u istoriji, ali je posle sedam meseci počeo samo 12 utakmica u svim takmičenjima. Za mesto u timu bori se sa Hjun Min Sonom i Dejanom Kuluševskim.

(Kurir sport/Sky Sport/TNT)