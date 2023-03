BIO JE ZVEZDA, IGRAO NA MUNDIJALU - SADA JE BESKUĆNIK I PROSJAK! Priča koja tera suze na oči: Spava u parku i ima samo jednu želju

Legendarni fudbaler i član Kuće slavnih Kanade, Pol Džejms, dotakao je dno.

Čovek koji je bio jedan od najzaslužnijih za istorijiski plasman ove reprezentacije na Mundijal u Meksiku 1986. godine izgubio je sve što je stekao tokom igračke i trenerske karijere i već šest godina živi u potpunoj bedi.

Odigrao je 47 utakmica za nacionalni tim, igrao za Toronto Blizard, Hamilton , Donkaster Roverse, Otavu i London Lasers, bio je i selektor U20 reprezentacije Kanade - a sada je beskućnik.

Poroci su ga upropastili, sve je izgubio, pa je završio na ulici gde prosi kako bi preživeo.

Džejms je napustio Kanadu 1998. godine zbog diskriminacije koju je trpeo zbog posledica optužbi za konzumiranje kokaina. Sada se nalazi u Londonu i prosi po ulicama.

"Moja fudbalska karijera mi je bila sve. Da se sutra ubijem, što neću učiniti, ljudi bi me razumeli, jer to je ta krvava brutalnost", rekao je nedavno u jednom intervjuu za "Dejli mejl" očajni Džejms.

Majka mu je prošle godine umrla, a on je to saznao tek dva meseca kasnije. Sada gaji nadu da će mu pojavljivanje u medijima pomoći da se ponovo poveže sa ocem, jer mu je to najveća i jedina želja u životu.

To je jedini razlog što je pristao da ispriča svoju priču za medije. Otkrio je da četiri godine nije video nikoga iz porodice i da je to jedino što trenutno želi u životu.

Kurir sport/Index