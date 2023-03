UŽIVO, PIKSIJEVO IZVINJENJE SRBIJI: Obavestio nas je pre nekoliko dana da se OPROSTIO OD REPREZENTACIJE! Nemam problema sa Džajom

UŽIVO:

Kvalifikacije za EP:

- Svaka utakmica je bukvalno finale za Srbiju! Ne želimo da razočaramo. Puno toga zavisi od nas, ući ćemo maksimalno koncentrisani i motivisani. Prvi korak je pobediti Litvaniju i samo tome smo posvećeni. Idemo korak po korak. Svi znamo da nas 24 godine nije bilo na Evropskom prvenstvu, želimo tu tradiciju da srušimo. Imaćemo šansu, od nas sve zavisi. Zdravstveni bilten igrača je sasvim okej i to me raduje.

Još jednom o Mundijalu:

- Reći su u svoje ime, dugujem izvinjenje našoj naciji. Pogotovo i najviše onim ljudima koji su bili u Dohi i pružali nam neverovatnu podršku. Razočarali smo ih na neki način u rezultatskom smislu...

O izborima u Fudbalskom savezu Srbije i odnosu sa Džajićem:

- Nisam se bavio izborima niti je to moj posao! Ko god želeo da me uvuče u tu priču... Odlično znam šta je moj posao i fokusiran sam da ga odradim najbolje što mogu. Bio sam na Skupšitini FSS, iako nisam morao, ali lepo je biti deo svega toga. Na taj način pokazujem poštovanje i respekt kakav zaslužuje FSS. Lično mislim da je dobro što smo dobili rukovodstvo da se zna ko je predsednik, generalni sekretar, direktor... Što se odnos sa predsednikom tiče tu nema nikakvih problema. Mi nikada nismo bili u svađi, nismo bili u komunikaciji, ali nema apsolutno nikakvih problema, ne moraš da se čuješ sa nekim da bi imali dobar odnos. Smatram da ćemo imati dobri saradnju i podršku kako bi na kraju došli do uspeha. Očekujem da sve bude uredu i da svako radi svoj posao.

O Stefanu Mitroviću i Vladimiru Lučiću:

- Oni su posle mog razgovora sa Goranom Stevanović prekomandovani u mladu reprezentaciju jer imaju dve bitne utakmice. Oni su deo "A" reprezentacije, samo je pitanje procene gde će biti u datom momentu.

O pozivu Stojiću iz TSC:

- Taj igrač igra već dosta dugo dobro u Superligi Srbije. A, odnos koji je pokazao prema dresu na meču protiv Amerike... Sve to govori da on zaslužuje da bude ovde. Ne samo on, svi momci koji su igrali protiv Amerike pokazali su zavidan nivo.

O nedolasku Marka Dmitrovića:

- Obavestio nas je pre nekoliko dana da se oprostio od reprezentacije. Želi da se posveti klupskim obavezama. Želim da mu se zahvalim na svemu što je uradio za reprezentaciju. To je njegova odluka. Prepostavljam da se bori da bude broj jedan na golu Sevilje. Po njegovim rečima ima dovoljno mladih golmana kojima treba da pružimo šansu i to je to. Nema tu nikakvih drugih stvari. Ovo je prava istina što vam ja kažem.

O golmanu Kovačeviću:

- On će biti pozvan čim bude gotova papirlogija. Najvažnije je da smo dobili od njega potvrdu da će da brani za Srbiju.

Piksi o spisku i igračima koji nisu na njemu (Maksimović, Lazović, Babić):

- Ispada da vas više interesuju onih kojih nema, nego onih koji su tu. U Španiji nije pozvao 10 igrača sa Mundijala, pa nikom ništa! Ovo je grupa igrača koja nam je najpotrebnija za ove naredne utakmice. Ovo je moja odluka iza koje stojim. Ima tu razloga, znate i sami, a i igrači dobro znaju. Nema tu nikakve ljutnje, otvoren sam i korektan prema svima njima.

Obraćanje selektora Srbije upravo počinje.

Reprezentacija Srbije okuplja se danas u Staroj Pazovi, a tom prilikom javnosti će se obratiti Dragan Stojković.

Piksi će odgovarati na sva pitanja vezana za Evropsko prvenstvo, kvalifikacije, sastav državnog tima...

Nema sumnje da nas očekuje zanimljivo izlaganja selektora.

Podsećamo, Orlovi put ka EP počinju već u petak kada na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju reprezentaciju Litvanije. Tri dana kasnije sledi nam utakmica protiv Crne Gore u Podgorici.

Pored ovih reprezentacija u grupi se još nalaze Mađarska i Bugarska.

Prva dva tima očekuje direktan plasman na Evropsko prvenstvo.

Kurir sport