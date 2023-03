PIKSI BEZ DLAKE NA JEZIKU O "SLUČAJU BAJČETIĆ": Nećemo se predati! Nije spreman da igra ni za Španiju ni za Srbiju!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi otvoreno je govorio o tome kakve su šanse da talentovani fudbaler Liverpula zaigra za našu reprezentaciju.

Stefan je rođen u Vigu, njegov otac Srđan Bajčetić je tokom karijere, između ostalih timova igrao u Selti iz tog grada. Oženio se devojkom iz Španije, a Stefan je imao priliku da izabere svoj put kada je u pitanju nacionalni tim.

Bajčetić je po svemu sudeći izabrao Španiju, međutim, u međuvremenu se povredio i završio sezonu. Pa će morati da sačeka svoj debi u seniorskoj reprezentaciji.

Selektor Stojković smatra da on u ovom momentu nije spreman ni za Španiju ni za Srbiju.

"Mislim da sve ovo što se izdešavalo u poslednjih par meseci kada je uon u pitanju došlo prebrzo za klinca od 18 godina. On je veliki talenat koji mnogo obećava. Znate celu istoriju, majka Španjolka, otac naš Srđan. Obavio sam razgovor. Ono što je važno je da on u ovom momentu nije spreman da igra ni za Španiju, ni za Srbiju. Previše je to brzo došlo na njegova leđa. Šteta što neće igrati do kraja sezone. Nećemo se predati, ali nikog nećemo ubeđivati i vršiti pritisak. Na kraju će on da donese odluku", rekao je Stojković.

Kurir sport