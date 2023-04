RASIM LJAJIĆ SREĆAN ŠTO NIJE PREDSEDNIK FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE: Kad sam video kako sve to funkcioniše... Bog me pogledao!

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić u velikom intervjuu za Kurir dotakao se i sportskih tema, a svakako jedna od najaktuelnijih jeste i njegovo ime kao prvog čoveka srpskog fudbala.

foto: Filip Plavčić, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Nikola Anđić

"Kad sam video kako sve to funkcioniše... Bog me pogledao. Bio sam na toj skupštini, čitava ta atmosfera... Mnogo sam srećan. A hteo sam, to je istina... Analizirao sam i video da tu nema nikakve spremnosti, da su ogromne opstrukcije da bilo ko dođe tu sa strane. Ja sam rekao: diži ruke, od ovog posla nema ništa, pomiri se s tim. I onda sam srećan što se to nije desilo", rekao je Ljajić.

(Kurir sport/J.V.)