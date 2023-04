ERIKSEN SPREMAN ZA UTAKMICU SA EVERTONOM: Danski fudbaler se vraća na teren posle DUŽE PAUZE

Trener Mančester junajteda Erik ten Hag rekao je da se fudbaler Kristijan Eriksen oporavio od povrede ranije nego što se očekivalo i da će biti spreman za predstojeću utakmicu protiv Evertona u Premijer ligi.

Eriksen nije igrao od 28. januara kada je Old Traford napustio na štakama posle starta napadača Redinga Endija Kerola u utakmici u FA kupu, koju je Junajted dobio sa 3:1.

Pre odsustva, 30-godišnji Danac bio je jedan od najboljih igrača Junajteda, postigao je gol i imao je sedam asistencija u 19 utakmica u Premijer ligi. Ten Hag je rekao da je srećan što se Eriksen vratio ranije, ali i da je i dalje ljut zbog te povrede.

foto: AP Photo/Dave Thompson

"Bio sam toliko ljut zbog tog starta. To je bio baš loš start, baš teška povreda. Mislio sam da smo ga izgubili do kraja sezone. On se oporavio ranije i srećan sam zbog toga", naveo je Ten Hag, preneo je Skaj.

On je rekao da će utakmicu protiv Evertona, koja se igra u subotu od 13.30 na Old Trafordu, zbog povrede propustiti levi bek Luk Šo.

"On neće biti na raspolaganju u subptu. Videćemo kako će biti naredne nedelje", dodao je holandski trener.

