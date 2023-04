POVRAĆAO PO CELOM AVIONU, ZAVRŠIO U INVALIDSKIM KOLICIMA: Takmičio se sa Runijem u ispijanju ALKOHOLA, pa doživeo neviđeni PAKAO!

Proslavljeni fudbaler Mančester junajteda i reprezentacije Engleske tokom karijere bio je poznat po tome da je često voleo da popije koju čašicu više...

Bilo je opšte poznato da Runi može mnogo da popije, pa je malo ko imao hrabrosti da ga prati. Međutim, nakon jednog trijumfa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2004. godine, fizioterapeut reprezentacije Engleske Rod Tornli napravio je kobnu grešku - rešio je da izađe na crtu tada 18-godišnjem napadaču.

Posle pobede nad Turskom Englezi su rešili da se malo opuste u avionu, a raspoloženi Rod u jednom momentu počeo je da se takmiči sa Runijem u ispijanju alkohola.

Dok je naivni Tornli eksirao svoja pića, namazani Runi je prosipao alkohol sa strane.

"Ja i Runi u avionu, imao sam 27 godina, a on je bio dete, imao je 18. Čašice stoje poređane, ja ih šibam jednu za drugom, a on ih prosipa u stranu. Na kraju sam bio mrtav pijan, povraćao sam po avionu", otkrio je bivši član stručnog štaba reprezentacije Engleske.

Nesrećni Rod je ispovraćao ceo avion i na kraju nije bio u stanju da stoji na nogama pa su ga izveli u invalidskim kolicima iz aviona.

Nakon fijaska sa pićem, Runi je zbrisao, a Geri Nevil bio je zadužen za Tornlija.

"Geri Nevil me vozio u invalidskim kolicima kroz aerodrom u Mančesteru. Stavio me u automobili, odvezao do stana i smestio u krevet", otkrio je Rod.

Kurir sport