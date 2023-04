ZVEZDA IGRA LIGU ŠAMPIONA, A PRE DEVET GODINA NIJE IMALA STRUJU I VODU: Terzić podsetio zaboravne na bankrot i gašenje kluba!

Crvena zvezda danas je dobro organizovan klub, koji dominira u Srbiji i redovno igra grupne faze u UEFA takmičenjima.

Po prvi put u istoriji, jedan klub iz Srbije izborio je direktan plasman u Ligu šampiona zahvaljujući UEFA koeficijentu. Zvezdan Terzić ponosan je na sve urađeno u Crvenoj zvezdi, ali...

Crvena zvezda je pre devet godina bila ruiniran i devastiran klub. Klub u kojem nije bilo struje i vode. Iako su u toj sezoni 2013/2014. posle sedam godina titulu vratili na Marakanu. Trener Slaviša Stojanović i fudbaleri Miloš Ninković, Nenad Milijaš, Darko Lazović, Dragan Mrđa, Nejc Pečnik, Abiola Dauda i drugi napravili su pravi podvig.

Na predstavljanju novog trenera Nenada Lalatovića u leto 2014. godine konferencija za medije rađena je na klupskoj terasi, jer nije bilo struje u Medija centru. Tada je Zvezdan Terzić morao da improvizuje.

- Prvi dan kada sam došao ovde, rekao sam prijateljima da je dobro ne bi mene zapalo. Zvezda je dotakla dno. Mnogima zvučim prepotentno, ali ovaj posao ja znam da radim. Prvog dana rekao sam vama novinarima da mi ne treba para, napraviću, ali da mi je potrebno vreme - prisetio se u razgovoru za Kurir Zvezdan Terzić tih letnjih dana 2014. i nastavio:

- Nisam Koperfild, dajte mi vremena da napravimo od Zvezde opet veliki klub. I napravili smo. Često ponavljam tu priču iz 2014. Kažu mi, znamo... Ne, ne znate. I zato mora da se ponavlja.

Zvezdan Terzić podseća sa kakvim problemima se tada suočio i koliko je gašenje i bankrot Crvene zvezde bilo realno.

- Imali smo dva velika problema, sportski i poslovni. U sportskom delu, tog leta su se iz kluba razbežali svi igrači, jer su zbog ogromnih dugovanja imali pravo na raskid. Svi! Zvezda nije imala tim. Nismo imali odakle da krenemo. U poslovnom delu angažovali smo najmoćniju revizorsku kuću koja je dva meseca gledala papire i rekla - Zvezdi nema spasa! Mora u bankrot - sa setom u glasu priča Zvezdan Terzić i dodaje:

- Predlagali su to i u sezoni pre mene mnogi članovi Upravnog odbora. Bila je priča da idemo u treću ligu i sa tim se pomirila i šira javnost. Da je neko tada rekao, te 2014. da će Zvezda za tri godine igrati grupnu fazu Lige Evrope, za četiri grupnu fazu Lige šampiona, da će se desiti Salcburg mislili bi da je lud.

Danas Crvena zvezda deluje evropski, mnogo toga se promenilo u igračkom i poslovnom planu, ali i na vizuelnom, posebno u prostorijama kluba koje deluju impozantno. Danas igrači ne moraju sami da sređuju svlačionice, kupuju frižidere, ili aparate za kafu.

- Tražio sam od ljudi da me prate i veruju. I sad čujem da pričaju, da je to normalno da Zvezda izgleda ovako. To su ljudi koji su zaspali i probudili se posle deset godina. Normalno izgleda jer smo napravili velike stvari, ono što niko nije ni sanjao, za razliku od mene i mojih saradnika - kategoričan je Zvezdan Terzić.

