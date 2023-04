NOVI MESI - BARSELONA IMA FUDBALSKO ČUDO OD DETETA: Sa 15 godina zaigrao za slavni klub i srušio rekord star više VEKA!

Supertalentovani Lamil Žamal (15) postoao je najmlađi debitant u istoriji Barselone!

Mladi fudbaler na meču protiv Betisa (4:0) dobio šansu u 84. minutu i tako postao najmlađi igrač ikada koji je zaigrao za prvi tim Barselone. Žamal je star 15 godna, devet meseci i 16 dana!

On je srušio rekord koji je čak 101 godinu držao Armand Martinez Sagi, koji je davne 1922. godine debitovao za Barselonu kada je bio dva meseca stariji od Žamala.

Mladi as postao je i peti najmlađi igrač u istoriji La lige.

Žamal je na svom debiju ostavio sjajajan utisak. Iako je igrao samo desetak minuta, malo je nedostajalo da postigne i gol na debiju. Imao je sjajnu priliku, odlično se snašao, uputio snažan udarac, ali golman Rui Silva pokvario slavlje.

Ali to nije sve... U 89. minutu oduševio je navijače svojim perfektnim dodavanjem. Pokupio je loptu na 40-ak metara od gola Betisa, uočio Dembelea i poslao savršen pas u stilu najvećih majstora ove igre.

Lamine Yamal ( 15 ans ) vs Real Betis pic.twitter.com/yhM8iF1E7y — 𝐀𝐁𝐃𝐎𝐔 🇲🇦🇳🇱 (@MarshallFCBB) April 29, 2023

"Lamin Žamal se jako dobro snašao. Rekao sam mu da pokuša i on je to učinio. Sa 15 godina, zamislite... Malo je falilo da postigne gol. On je poseban igrač, ima samopouzdanj, može biti važan, to se vidi na treninzima", rekao je impresionirani Ćavi nakon meča.

