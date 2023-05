UŽIVO: REAL - MANČESTER SITI (21.00), SPEKTAKL u Madridu, finale pre finala! GRAĐANI napadaju KRALJA i žele OSVETU!

REAL MADRID - MANČESTER SITI

TOK MEČA:

SASTAVI: Real Madrid: Kurtoa - Karvahal, Alaba, Ridiger Kamavinga - Kros, Modrić, Valverde, - Rodrigo, Vinisijus - Benzema. Mančester siti: Ederson - Voker, Stouns, Dias, Akanđi - Gundogan, Rodri, De Brujne - Silva, Griliš - Haland.

Fudbaleri Real Madrida dočekuju Mančester siti u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona

Po mnogim mišljenjima ovo je svojevrsno finale pre finala i ko god da prođe biće veliki favorit u finalu protiv boljeg iz gradskog obračuna Milana i Intera.

Ovo je repriza prošlogodišnjeg polufinala kad je Real nakon spektakularnog preokreta u samom fininšu (3:4, 3:1) nakon produžetaka prošao u finale i osvojio titulu evropskog prvaka.

I jedni i drugi su do polufinala stigli ubedljivo.

Real sa po dve pobede nad Liverpulom i Čelsijem, dok je Mančester siti bio koban po nemačke predstavnike Lajpcig i Bajern koje je ubedljivo savladao na svom terenu dok je u gostima rutinski remizirao i još uvek nema poraz u ovosezonskom ciklusu elitnog takmičenja

foto: Paul Currie/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Reala Karlo Anćeloti izjavio je da njegova ekipa ne sme da se fokusira na zaustavljanje "samo" Erlinga Halanda, već na celu ekipu Mančester sitija.

"Ne spremamo meč da zaustavimo samo Halanda, već da zaustavimo ceo tim koji deluje nezaustavljivo. Haland je opasan i impresivan igrač, on je očigledna pretnja, ali ne smemo da zaboravimo na ostatak ekipe koji igra dobro", rekao je Anćeloti.

On je rekao i da njegova ekipa ima kvalitet da napadne Siti i da dođe do pobede.

"Imamo kvalitet da napadnemo, ali moramo da budemo fokusirani i na odbranu. Ako se budemo dobro branili, u najgorem slučaju biće nerešeno. Prošle godine smo primili pet golova od Sitija, ali dali smo im šest. Potpisao bih za isti rezultat", rekao je Anćeloti.

foto: Profimedia

Sa druge strane trener Sitija Pep Gvardiola veruje da njegov tim eliminisati Real Madrid i izboriti plasman u veliko finale Lige šampiona.

"Prošle sezone smo igrali dobro u oba susreta, ali to nije bilo dovoljno. Ali, šta je bilo, bilo je. To je iza nas i ne tražimo osvetu. Jednom ćemo izbaciti Real i osvojiti Ligu šampiona. Došli smo ovde da to uradimo ove sezone", kaže Gvardiola.

Španac je istakao da je iskustvo najveća prednost Madriđana.

"Prošle sezone nismo uspeli jer Real zna da igra ovakve utakmice, imaju to neophodno iskustvo. Što više budemo igrali utakmica protiv vrhunskih ekipa iz Evrope, bićemo bliže osvajanju trofeja Lige šampiona", smatra Gvardiola.

Utakmica se igra u Madridu sa početkom u 21 čas.

Revanš je na programu 17. maja u Mančesteru

