ATOMSKI FUDBAL U MADRIDU! Pogledajte FANTASTIČNE golove Vinisijusa i De Brujnea! VIDEO

Real Madrid i Mančester Siti odigrali su prvi meč polufinala Lige šampiona na stadionu "Santiago Bernabeu".

Za mnoge ovo je finale pre finala, jer su u obe ekipe važile za favorite i pre takmičenja po grupama.

Utakmica je završena rezultatom 1:1, a publika je pored vrhunskog fudbala mogla da uživa i u dva prelepa gola.

Real je poveo u 36. minutu iz prvog šuta ka golu gostiju. Modrić je dodao do Kamavinge koji je prošao po levoj strani i pronašao Vinisijusa, a ovaj je napravio jedan korak i topovskim udarcem u gornji levi ugao savladao Edersona.

Izabranici Pepa Gvardiole su napadali svim silama da dođu do izjednačujučeg pogotka, a to im se isplatilo u 68.minutu. Gundogan se izborio za poziciju, kratko je odložio do Kevina De Brujnea koji je ispalio pravi projektil u mrežu nemoćnog Kurtoe.

Revanš meč igra se sledeće srede u Mančesteru na stadionu "Etihad" sa početkom u 21 čas.

Kurir sport