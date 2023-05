ŠOK - LEGENDE PREKINULE PRIJATELJSTVO ZBOG POLITIKE! Bili su nerazdvojni, a sada ne mogu očima da se gledaju! UVREDE SAMO PLJUŠTE

Jedan od najboljih napadačkih tandema svih vremena, Romario i Bebeto, zbog politike postali su ljuti neprijatelji.

Legendarni fudbalski asovi, koji su vodili Brazil do titule prvaka sveta na Mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine, ne dele isto političko mišljenje i zbog toga se konstatno prepucavaju preko medija.

Romario je duže vreme u stranci Žaira Bolsonara i senator je u brazilskom parlamentu, a Bebeto je ušao u stranku aktuenog predsednika Luiza Injasija da Silve, ljutog protivnka pomenutog Bolsonara.

foto: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia

Iako su na terenu bili kao nokat i meso, sada se ne podnose.

"Bebeto je izdajica. Izdao me je u politici. Skočio je sa grane. Gledam takve stvari svaki dan, ali kada se to dogodi sa nekim sa kim ste živeli u istom stanu i imali prijateljski odnos, to je tužno. Nažalost, to je tako" rekao je razočarani Romario.

Nakon izjave Romarija oglasio se i Bebeto.

"Ko je on da mene naziva izdajnikom? Romario stari i mislim da počinje da priča gomilu gluposti. Imam čistu karijeru u fudbalu i politici, nikada nisam bio uključen u kontroverze. Za njega to ne mogu da kažem. Uvek je bio sebičan i samo je mislio na sebe", kaže Bebeto i ističe da on za razliku od Romarija koji je menja stranke nikoga nije izdao.

Romario i Bebeto su zajedno predvodili napad Brazila na 23 utakmice i nikada nisu izgubili meč.

