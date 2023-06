PREVARA VEKA: BIO SAM U HOTELU IZ PAKLA: Na internetu - vrhunske ocene, bajke! Otvorio sam vrata sobe i umalo se nisam ONESVESTIO

Uzmi neki hotel blizu ovog mog. Šaljem ti sada neke što sam video, kada sam ja rezervisao smeštaj, pa pogledaj da li su okej...

Ovim rečima mi se obraća drug kada mu govorim da idem sa njim na finale Lige šampiona u Istanbul. On je sve ranije završio oko smeštaja, a njegov hotel je posle bio popunjen, pa sam potražio novi.

Hotel Sarajevo. Dobra lokacija, 50 metara od njegovog smeštaja... To je to. Pogledam slike, komentare, cenu... Ma, sve potpuno korektno. Booking 7,1 ocena (ocene idu od 1 do 10), na Google 4,2 (ocene idu od 1 do 5). Ima dosta pozitivnih komentara ili nekih i negativnih, ali vodeći se mišlju: ma, samo da negde prespavam, klićem: rezerviši.

Dolazim u smeštaj, hotel spolja deluje sasvim pristojno, ulazim na recepciju uzimam ključ i krećem ka sobi 303. Hodnici već govore da ovde nešto ne štima! Otključavam vrata sobe, gledam i ostajem zatečen. Šta je j.beno ovo? Neću ništa da vam prepričavam, jer ništa ne može tako dobro da opiše viđeno od fotografija koje vidite.

1 / 9 Foto: Kurir sport

Da, ipak, pobrojimo sve: u zidovima su na sve strane rupe (?!), struja je otvorena i bez ikakve zaštite, štekeri ne postoje, krevet u flekama, zidovi ispucali i prljavi, u ormaru je nekoliko slojeva prašine i prekrivač koji je pitanje kada je poslednji put opran... Sve se dešava u dubokoj noći, oko 03 časa, nemam baš nikakvog izbora, prosto moram tu da prespavam.

Inače, sam smeštaj uopšte nije jeftin. Samo noćenje košta oko 60 evra (čak to je cena na popustu). Kakvi (internet) prevaranti! Mene su prevarili, a vi se pažljivo čuvajte, da se i vama ne desi neko "Sarajevo".

Ovo je sve bio dan prvi. A, bilo ih je posle još četiri. Kada sam pomislio da je ovo najgore što može da mi se desi u takozvanom hotelu... Debelo sam se prevario! O tome - sutra...

Nemamo drugu sobu Zahtev za promenom sobe nije prošao uz dva objašnjenja, prvo da nemaju drugu sobu, a zatim i da su sve sobe iste. Problem u prevremenom napuštanju takozvanog hotela bio je u činjenici da je sve unapred plaćeno. Činjenica da sam u hotel došao u 03 posle ponoći takođe je bila prepreka da se momentalno okrenem i odem...

Kurir sport / M. B.