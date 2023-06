STARTUJE OPERACIJA LIGA ŠAMPIONA - Zvezda počinje pripreme za novu sezonu! Terzić: Jači smo nego ikada do sada!

Fudbalski klub Crvena zvezda danas počenje pripreme za novu sezonu u domaćem šampionatu i Ligi šampiona.

Crvena zvezda je u sezoni 2022/2023. osvojila "duplu krunu" u domaćem šampionatu i izborila direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona naredne sezone.

Generalni direktor crveno-belih, Zvezdan Terzić, pred start priprema govorio je o amicijama kluba u narednoj sezoni, pojačanjima i rezultatima koje je Zvezda ostvarila tokom njegovog devetogodišnjeg rada u klubu.

"Danas se okupljamo i počinjemo pripreme gladni novih pobeda i novih trofeja. Svesni velikih očekivanja naših navijača. Ali nikad mirniji, nikad spokojniji. Ulazimo u novu sezonu sa novim trenerom koga smo dugo želeli u našem klubu i od koga mnogo očekujemo. Počinjemo pripreme sa već formiranim timom. Najavio sam pre nekoliko meseci da ćemo rekonstruisati tim jer smo svesni da nam je bila potrebna sveža krv i nova energija. I to smo uradili. Imaćemo šest ili sedam novih igrača u startnoj ekipi. Do polaska na Zlatibor očekujem da završimo sva planirana pojačanja", kaže Terzić.

Na današnji dan pre devet godina Zvezdan Terzić je stigao u Crvenu zvezdu.

"Nekada smo u ovo vreme iščekivali žreb za prvo kolo kvalifikacija evropskih takmičenja, a danas razmišljamo o 19. septembru kada startuju utakmice Lige šampiona. Imamo dovoljno vremena i dovoljno jakih utakmica da novi trener upozna igrače sa svojim načinom rada i da igrači shvate šta on traži od njih. Na današnji dan pre devet godina sam došao u Crvenu zvezdu, za to vreme smo osvojili sedam šampionskih titula i imamo sedam učešća u grupnim fazama UEFA takmičenja. Ali moram da kazem da je Crvena zvezda danas jača nego ikada do sada u predhodnih devet godina i ubedjen sam da će naši navijači uživati u ovoj sezoni".

Novi trener Crvene zvezde Barak Bahar danas će u 10.30 časova na stadionu "Rajko Mitić" izvršiti prozivku igrača na startu priprema za novu sezonu.

