ZVEZDI SAM OSTAVIO SVE, A ON ME NIJE POŠTOVAO KAO ČOVEKA: Degenek govorio o velikom bolu na duši i otkrio vezu sa BARAKOM BAHAROM

Crvena zvezda i Miloš Degenek - treći put! Da moguće je i vrlo je vruće.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Defanzivca američkog Kolumbusa iz Ohaja želi trener Barak Bahar, a miljenik Zvezdinog severa spreman je da se vrati na Marakanu i ponovo zaigra u Ligi šampiona.

Igranje u američkoj MLS ligi bilo je veliko iskustvo za Miloša Degeneka (29), bez obzira što je odigrao manji broj mečeva u dresu Kolumbus Ohaja. Bili su peti u Istočnoj konferenciji i igrali plej-of.

- Zadovoljan sam sezonom, iako sam imao neku sitnu povredu i nisam odigrao neke utakmice. Meni Kolumbus deluje kao ekipa koja napreduje i koja je igrala kvalitetan fudbal. Mogu vam reći da sam i ja napredovao. Naučio sam neke nove stvari od trenera (Francuz Vilfrid Nansi, op.a.). U igri sam se osećao dosta bolje i opuštenije sa loptom, uz to bio kao nikada ranije spremniji fizički i psihički - počeo je razgovor za Kurir Miloš Degenek.

Iskusni defanzivac otkriva da je kvalitet fudbala u Americi na zavidnom niovu, te da su stadioni popunjeni, jer publika voli "soker".

- Liga postaje sve ozbiljnija. Mislim da je u rangu sa engleskim Čempionšipom, da je bolja od belgijske, austrijske ili švajcarske. To govorim na osnovu viđenog kvaliteta, ali i infrastrukture. Idu u korak sa savremenim fudbalom i napreduju.

Nije tajna da Crvena zvezda želi Miloša Degeneka. Rekao je to otvoreno tokom priprema na Zlatiboru i sportski direktor crveno-belih Mitar Mrkela.

- Kad smo Crvena zvezda i ja u pitanju, naravno da postoji želja da se vratim. Opet, pitanje je šta će se desiti, da li će klubovi moći da se dogovore. Videćemo... Interesovanje Zvezde postoji, to je tačno. Moja želja za povratkom na Marakanu nikada nije bila sporna.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Miloš Degenek otkrio je Kuriru jednu zanimljivu stvar, da se poznaje sa novim trenerom Crvene zvezde Barakom Baharom. Izraelac ga vidi u postavi sa trojicom štopera, gde bi Degenek igrao desnog defanzivca.

- Mislim da je Barak Bahar jedan od najbolji trenera van "liga petice" trenutno u svetu. Ima kvalitet i ubeđen sam da svojim kvalitetom može u budućnosti da nađe posao u najkvalitetnijim prvenstvima u Evropi. Dokazao je to godinama unazad radom u Izraelu, a sigurno će potvrditi i u Zvezdi. Nas dvojica se čujemo već godinu dana. Otkriću vam, trebalo je da pređem kod njega u Makabi iz Haife prošle sezone. Voleo bih svakako da radim sa njim.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Miloš Degenek dva puta je odlazio iz Crvene zvezde, sada bi mogao da se vrati treći put.

- Prvi put otišao sam iz kluba da bi Zvezda prihodovala ozbiljan novac. Nije mi se išlo u Al Hilal, ali je to bilo najbolje za Zvezdu. Bilo je to na pola sezone, kada smo prvi put igrali Ligu šampiona. Drugi put sam otišao jer mislim da je bilo vreme za promenu. Nisam se nalazio kod tadašnjeg šefa (Dejan Stanković op.a.), nisam bio u njegovoj viziji. Nisam hteo da budem u klubu, u kojem sam ostavljao sve na terenu, a da me šef stručnog štaba ne poštuje kao čoveka!

foto: Printskrin/Instagram

Miloš Degenek bio je učesnik Mundijala u Kataru. Igrao je za Australiju koja je prošla grupnu fazu sa Francuskom u konkurenciji Danske i Tunisa, a onda u osmini finala ispala od Argentine (1:2), budućeg svetskog prvaka.

- Mundijal u Kataru ostaće mi u najboljem sećanju! Najviše zbog uspeha reprezentacije Australije, jer smo pružili istorijske partije. Dogurali smo daleko, odigrali hrabro protiv Argentine predvođene Leom Mesijem. Mislim da je to nešto specijalno i lepo, nešto što ću da pamtim.

Momak rođen u Kninu, koji je kao beba preživeo zloglasnu akciju hrvatske vojske "Oluja" u Srbiji je pronašao suprugu Aleksandru Šijan, sa kojom se oženio i dobio dvoje dece, ćerku Anastasiju i sina Teodora.

- Porodica je uvek početak i kraj svakog dana i života. Oni su mi sve. Zbog njih radim ovo što radim, kako bih mogao njima da pomognem u životu - iskren je Miloš Degenek.

Kurir sport/A. Radonić