"LJUDI ME PITAJU DA LI SAM SRBIN" Slavni Španac se više puta zbog Novaka našao U PROBLEMU, i to jer je celom svetu govorio ISTINU

Srpski teniser Novak Đoković sutra kreće u pohod na novu Gren slem titulu.

Nole je saznao put koji ga čeka na ovogodišnjem Vimbldonu, pa će u prvom kolu igrati protiv Argentinca Pedra Kačina, 67. tenisera sveta, dok će u drugoj rundi igrati protiv boljeg iz duela Brendona Nakašime iz SAD i Džordana Tompsona iz Australije.

Za razliku od mnogih, bivši španski teniser Aleks Koreča ne libi se da na račun Đokovića ispali "rafal" komplimenata i kaže zaista šta misli o najboljem teniseru sveta. Koreča je nekoliko puta isticao koliko ceni i poštuje srpskog tenisera, a to je pred početak čuvenog turnira u Londonu opet učinio.

"Ljudi su zbunjeni zbog njegovog načina razmišljanja i to je velika šteta, jer mislim da je on neverovatno ljudsko biće. Ima dubinu, veoma je interesantan kao osoba i možeš mnogo da naučiš iz razgovora sa njim. Kada ga slušaš, upušta se u detalje i tako postaje i bolji kao osoba i kao čovek, kao otac i sin. Mnogo ga poštujem i veliki sam njegov fan", rekao je Koreča za "tenis365" i potom dodao:

"Ne znaju ljudi Novaka i zato imaju mišljenje koje nije uvek pozitivno. Vide ga samo na terenu i tu prate njegove reakcije. Ima određene reakcije prema svom timu i sam kaže daj e ponekad to teško opravdati i da to ljudi vide.Ne shvataju da on to ne radi jer pokazuje nepoštovanje prema njima, već na taj način izbacuje đavola iz sebe i iz svog tela. Đoković je stvarno mnogo dobar kao osoba i lepo bi bilo kada bi davao više intervjua u kojima bi pričao o svemu kako bi ga ljudi bolje upoznali."

Podsetimo, Koreča radi kao stručni konsultant na "Eurosportu" i svedočio je istoriji Rolan Garosu kada je Đoković i zvanično postao najbolji teniser ikada.

"Radim često Novakove mečeve i neki ljudi ga razumeju bolje, ali ako si u Španiji i on igra protiv Nadala ili Alkaraz, nije ih briga. Samo pitaju - da li si ti Srbin? Kažem da nisam i da samo pokušavam da objasnim Novakov proces na terenu."

Kurir sport