DULJAJ ZADOVOLJAN POJAČANJIMA: Biće to dobro, moramo da radimo na prekidima!

Fudbaleri Partizana poraženi su od Bohemijansa iz Praga rezultatom 2:0 u drugoj pripremnoj utakmici odigranoj u Sloveniji.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crno-belih Igor Duljaj.

"Teška utakmica za nas, posebno na fizičkom planu. Oni su odigrali već tri utakmice u ovom delu priprema. Bili su agresivniji i brži. To je normalno za ovaj deo priprema. Radimo jako i ne brinem se, biće to sve dobro. Brinu me neke druge stvari, a to je da neki put zaboravio ono što radimo na treninzima, pa se malo zanesemo i radimo nešto što ne bi trebalo, ali to ćemo ispravljati u hodu. Bilo je nedopustivo u prvih 5, 6 minuta da su imali 5,6 kornera, gde su oni fizički dominantni, jači od nas", rekao je Duljaj.

Partizan je imao mnogo problema nakon prekida.

"Loše smo stajali, ali radićemo na tome. Neće biti problema", optimističan je Duljaj. Nemanja Nikolić i Frank Kanute su danas debitovali za Partizan. "Kolega sa druge strane je pohvalio Kanutea, rekao da će biti veliko pojačanje, zna odakle je došao. A što se tiče Nikolića, videli ste da je praktično svaku loptu zadržao, nije izgubio nijednu. Biće nam od velike pomoći i koristi. Mladi igrači su bili malo nervozni, ali oni moraju da nastave da rade, ovo je iskustvo za njih da vide na kom se nivou nalaze", dodao je Duljaj.

Duljaj je svestan da su Partizanu potrebna pojačanja.

"To je tema o kojoj pričamo već duže vreme, klub radi na tome. Imam neke svoje želje koji su to igrači i nadam se da će doći do realizacije. Ako me pitate koji su to igrači i koje pozicije, to vam u ovom trenutku ne mogu reći", zaključio je Duljaj.

