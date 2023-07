"TAJ NAZOVI ČOVEK JE PUKI IZVRŠILAC NAREĐENJA..." Kralj POBESNEO nakon meča u Topoli - traži SMENU predsednika Sudijske komisije!

Već posle utakmice prvog kola Superlige Srbije, podigla se velika prašina u domaćoj javnosti.

Na jučerašnjoj utakmici u Bačkoj Topoli fudbaleri TSC-a i Partizana podelili su bodove, a dan nakon meča usledilo je žestoko saopštenje beogradskog kluba, koji je veoma nezadovoljan suđenjem na jučerašnjem susrteu pomenutih klubova.

Nakon saopštenja Partizana, oglasio se i sportski direktor crno-belih, Ivica Kralj koji je rekao ga je sve što se juče dogodilo u Bačkoj Topoli veoma pogodilo.

- Želim da, kao sportski direktor Partizana, u svoje lično ime kažem šta mi je na srcu i verujem da će svi moji saradnici u fudbalskom klubu, ali i naše zajedničke porodice u Jugoslovenskom sportskom društvu, podeliti moje mišljenje u vezi sa svim onim što se timu dogodilo u Bačkoj Topoli. Došao sam u Partizan u teškom momentu, iako su me mnogi savetovali da to ne činim, da ću biti “potrošen”, ali je moj klub meni dao sve i niti sam razmišljao na taj način, želeo sam samo da mu se odužim. Nikada nisam dozvoljavao, niti ću da budem nečija marioneta, čistog obraza i srca sam prihvatio posao i borbu za igrače, stručni štab, navijače i moj klub. Zato me sve što sam video protiv TSC mnogo boli i sa gorčinom porucujem da se sportski sektor na čijem sam čelu, igrači i struka neće predati i dižem glas protiv sudijskog nasilja već na prvoj utakmici prvenstva. Nasilja koje je u velikoj meri doprinelo da ostanemo bez zaslužene pobede. To je samo znak da smo uradili dobar posao u prelaznom roku i izazvali bes onih koji bi da nas uruše i ne dozvole da se sportski takmičimo - rekao je Kralj i potom dodao:

- Kao bivšeg sportistu, reprezentativca ove zemlje, nekoga ko je prošao sve u karijeri, najviše me je pogodilo perfidno i tendenciozno suđenje od prvog do poslednjeg trenutka utakmice, a, verujte, ja to mogu da prepoznam. Taj čovek, ako se on čovekom uopšte može i nazvati, pokušao je da uništi sve ono što mi poslenja tri meseca mukotrpno radimo i gradimo. U teškim momentima klub je ušao u veliki rizik, uložio u tim, prepoznali su to i navijači, ali je taj nazovi čovek posle svega toga, posle neverovatne borbe i želje na terenu sve izbrisao kao gumicom i ostavio muk i nevericu u svlačionici. Postavljam logično pitanje: kako nazvati nekoga ko vas sve vreme potkrada i krade, ko vam na kraju ukrade i zasluženu pobedu, sem jednim imenom... Znam da “papir” ne trpi mnogo toga, ali taj nazovi čovek je upravo to.

Ivica Kralj je zatražio smenu predsednika Sudijske komisije Dejana Filipovića.

- Taj nazovi čovek je puki izvršilac naređenja drugog nazovi čoveka, čije ime ću da izgovorim javno. Pozivam Dejana Filipovića, predsednika takozvane Sudijske organizacije, da podnese ostavku, jer svojim nečasnim delovanjem uništava i narušava ugled i pomenute organizacije i Fudbalskog saveza Srbije. Ovde su i te kako njegovi “prsti”, te je red da se oglasi i objasni nepočinstvo njegovog pulena u Bačkoj Topoli, a potom se povuče sa funkcije kojoj očito nije dorastao.

Pokrenuo je Kralj opštu mobilizaciju i pozvao sve navijače Parnog valjka da podrže ekipu.

- Koristim takođe i statusno pravo i obavezu da ovim putem pozovem sve navijače Partizana na sportsku mobilizaciju i to ne samo one najvernije, koji su i juče napravili izuzetan ambijent i bili timu vetar u leđa, već partizanovce među javnim ličnostim – glumce, pevače, muzičare, druge sportiste, sadašnje i bivše, sve javne ličnosti, kojima je Partizan u srcu, da dođu na stadion, ali i da svojim delovanjem promovišu Partizan i ukažu na nepravde koje se dešavaju. Ovaj momenat sve mora da nas otrezni i ujedini kao do sada, ako već nije. Voleo bih da u svima nama prodari inat i da dobrom enegrijom damo snagu našem timu i treneru, jer ova borba se ne vodi samo na terenu, to je jasno kao dan. Hvala zato I navijačima koji su bili uz tim u Bačkoj Topoli i prepoznali da za uspeh nije bilo dovoljno nadigrati samo sportskog rivala kome smo pružili ruku bez problema, već i tog čoveka, ako se on uopšte tako može i nazvati. Ćutanje na brutalnu otimačnu koja nam je priređena bi bilo znak predaje, a ja ne želim da ćutim, jer ispred sebe imam vas, navijace i instituciju, čija istorija i veličina obavezuju i mene i sve koji vole Partizan da ga branimo i brinemo o njemu u dobra, ali i zla vremena.

Kurir sport