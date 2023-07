KAKAV JE TO TRENER KOJI JE 70 ODSTO ŽENA, A SAMO 30 PROCENATA MUŠKARAC: Đorđe Despotović žestoko opleo po čoveku koji ga je kinjio

Đorđe Despotović poslednjih dana privlači pažnji srpskih, ali i ruskih medija. nekadašnji napadač Crvene zvezde povezivan je sa Partizanom, a u Rusiji je cenjne i poštovan zbog britkog jezika, iskrenosti i hrabrosti da određene stvari i pojave nazove pravim imenom.

foto: @starsport

Đorđe Despotović (31) proveo je pet godina u Rusiji, igrao za Orenburg, Rubin i Arsenal iz Tule. U razgovoru za ruski portal "Sport 24" dotakao se raznih tema, u svojim kritikama nije štedeo trenere sa kojima nije mogao da pronađe zajednički jezik.

- Nisam nikada loše pričao o Leonidu Sluckom sa kojim sam sarađivao u Rubinu, ali on se prema meni ponašao kao prema nekoj devojci. Generalno gledano, Slucki više liči na ženu, nego na muškarca. To je istina i ne plašim se da je kažem. Slucki je 70 odsto žena, a samo 30 odsto muškarac. Slucki kao trener i direktor Jarovinski su mi sve namestili. Na kraju je Rubin ispao iz lige, a njih dvojica dobili otkaze - rekao je Despotović i dodao:

foto: Sergei Fadeichev / TASS / Profimedia

- Rubin mi je po raskidu saradnje zatvorio sve puteve u Rusiji. Kad su ih drugi klubovi zvali i pitali kakav sam igrač, oni su govorili da sam loš. CSKA me je tada zvao... Mene su ljudi iz Rubina izbacili iz hotela, jer sam navodno rekao da ne volim klub. To nije istina, bila je to neproverena glasina nekog iz kluba. Ugovorom godinu ipo dana nisam smeo da dajem intervjue. Sad sam slobodan, čist pred Bogom i narodom i mogu da pričam.

U Arsenalu iz Tule radio je sa dvojicom trenera Miodragom Božovićem i Olegom Kononovom. Otkrio je da mu Arsenal duguje veliki novac, nekoliko plata, te da je kao stariji fudbaler mlađim igračima pozajmljivao pare.

- Ništa mi nisu platili! Odlažu to iz nekog razloga. Svakome je potreban novac, posebno nekome ko ima decu. Pozajmljivao sam novac saigračima, ali ne bih o tome... Zbog tih mladih fudbalera. Svi mi fudbaleri voleli smo Miodraga, jer je on pored toga što je dobar trener, dobar i kao čovek. Njega je zamenio Kononov, kojeg i ne mogu nazvati trenerom. Njegov nivo je da radi sa decom. kada budem otvorio Akademiju fudbala, pozvaću ga da bude trener. Trener mora da ima kičmu, a ne da ćuti.

foto: Zorana Jevtić

Govorio je Despotović i o Specijalnoj vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini.

- Mnogi stranci su pobegli već prvih dana. Legionari. Ali, ja sam ostao i ostaću do kraja. Nemam strah, mi u Srbiji smo naučili da živimo sa tim.

foto: Printskrin/Instagram

Đorđe Despotović ima pravo na pasoš Rusije, jer je u toj zemlji živeo pet godina.

- Ne znam kome da se obratim za to. Nekoliko puta sam tražio od ljudi u Arsenalu da pomognu, ali niko nije ni obraćao pažnju. Želeo bih da dobijem ruski pasoš, jer na to imam puno pravo. Pet godina sam igrao u Rusiji, imam ženu i dete sa ruskim pasošem. Biti ruski državljanin je za mene velika čast - istakao je Đorđe Despotović i dodao:

- Voleo bih da dobijem priliku da igram za Dinamo, Spartak ili Zenit. Ne treba mi novac. Igrao bih godinu dana bez ičega, samo da bih dokazao svoj nivo.

Kurir sport/Sport 24