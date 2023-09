IGRAČE ZOVEM IZ UBEĐENJA, NIKAKVO KLUBAŠTVO ME NE ZANIMA! Piksi ZAPALIO javnost, pa otkrio ko je još NA OKU reprezentacije!

Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja put u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Četa Dragana Stojkovića Piksija odigraće dve utakmice u ovom ciklusu - protiv Mađarske (7. septembar, 20.45, Beograd) i Litvanije (10. septembar, 20.45, Kaunas).

Na spisku selektora nalazi se samo jedan fudbaler iz Super lige Srbije, Stefan Mitrović iz Crvene zvezde, a Piksi se dotakao ove situacije na konferenciji za medije koja se održala uoči ovih mečeva.

- Tu je samo Stefan, nije niko drugi i to ne može da se promeni. Ko god prati domaći fudbal, ovo će biti bogata trpeza za njih, pošto imamo reprezentaciju, klubove... Vidimo da Crvena zvezda sa dosta ulaganja igra Ligu šampiona, pa Čukarički i TSC takođe igraju grupnu fazu. Na Marakani ćemo imati poslastice, gledaćemo velike klubove, tako da želim da ova jesen bude uspešna za srpski fudbal i za reprezentaciju i klubove. Verujem da svi ljubitelji fudbala mogu da budu ponosni na to što su videli. Svim klubovima želim puno sreće i uspeha u Evropi. Verujem da i oni isto misle kada je reprezentacija u pitanju - rekao je Dragan Stojković Piksi, pa dodao:

- Pre desetak dana me je pitao neko za Mitrovića, a prošle godine nisam video da tako igra, a ja kažem - zašto niste videli? Niste videli jer nije igrao. Kaže kako nije igrao, pa morate da objasnite da sistem koji je Zvezda igrala nije bilo mesta, a da sada sa novim trenerom i promenom ima mesta. On je igrač koji je od početka priprema i u prvenstvu pokazao veliki napredak i mislim da će biti još bolji i ovo mu je nagrada što je pozvan, kod mene je već debitovao i to nije slučajnost. Ima još igrača koji su interesantni, a Stefan je sa pravom na spisku Srbije. Poseduje brzinu i još neke stvari koje se meni sviđaju, a ja fudbalere zovem samo jer imaju moja fudbalska ubeđenja, nikakvo klubaštvo, molbe...

- Mitrović nije ni igrao prošle sezone za Zvezdu, to su dve različite stvari, ne može da bude 12. igrač pored svih igrača. A u ovom sistemu ima mesta kod Bahara. Sada neki drugi igrači trpe zbog toga i to je vrlo prosto i zato sam to i objasnio da ga nije bilo, igrao je na mahove - otkrio je selektor, a zatim se dotakao još nekih fudbalera koji su na oku reprezentacije:

- Sviđa mi se i Lučić kako igra, a debitovao je u Americi za reprezentaciju, neću da prejudiciram, ali to je to, to su ti mladi igrači. Očekujemo i tog Kabića, ali bojim se da neće imati minutažu, ali da ne ulazim ja u to je za Crvenu zvezdu. Očigledno je da je potencijal, ali Bože moj, pratićemo i gledaćemo i donosićemo odluke. U svakom slučaju je to to, na skeneru su nam još neki naši mladi igrači iz inostranstva i videćemo da im se pruži šansa, naravno zavisi od njih da će im to pripasti. Drago mi je što sam obavio razgovor sa Ratkovim i tek će pokazati šta ima, on je tek dete sa 19 godina, ali vidi se zrelost u razgovoru i čini mi se opet da imamo biser u narednom periodu.

Za kraj, otvorio je dušu.

- Ako ste primetili, ako niste, nema veze, ali ja činim sve dobro za srpski fudbal da naša budućnost bude svetla da i onaj ko dođe na moje mesto, da ima "hrane na toj trpezi". Neću da napravimo grešku neku da se kajemo u budućnosti i čini mi se da radim dobre stvari za srpski fudbal kao da ću biti 100 godina selektor. I ko dođe na moje mesto će imati dobar materijal da kroji odelo - zaključio je Dragan Stojković Piksi.

