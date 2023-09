"SIMANIĆ JE PODNEO VOJNIČKU ŽRTVU!" Trener Jakovljević: Dugo čekamo medalju! Verujem u ove momke i da smo na dobrom putu

Košarkaška reperzentacija Srbije je pobedom nad Dominikanskom Republikom ispunila prvi od zacrtanih ciljeva i obezbedila plasman među osam najboljih na Svetskom prvenstvu, a pobeda nad Litvanijom u četvrtfinalu mogla bi da donese Orlovima i vizu za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

foto: Kurir televizija

- Najpre bih hteo da podsetim na našeg reprezentativca Borišu Simanića. Kao što znate njemu je zbog povrede koju je zadobio na utakmci odstranjen bubreg. Jako je važno da budemo sa njim u ovim jako teškim trenucima za njega i njegovu porodicu. On je igrajući za naš tim praktično ostavio deo tela. To je zaista kao da je vojnik. Ti ljudi treba da imaju pomoć i podršku svih relevantnih tela, od košarkaškog saveza do resornih ministarstava, jer oni to zalužuju.

Izrazio je uverenje da bi naša reprezentacija mogla da se plasira na Olimpijadu:

- Pošto nam je olimpijada u komšiluku u jednom od najlepših gradova u Evropi bila bi dobro da idemo na Olimpijadu. Trebalo bi i košarkaši malo i da se pobrinu za organizaciju, ne treba država sve da plaća. Zadnjih šest- sedam godina nam treba medalja. Poslednju medalju smo dobili 2017 u Istambulu na evropskom prvenstvu. Devet godina čekamo medalju sa svetskog prvenstva. Zadnju smo osvojili u Madridu 2014. Verujem u ove momke i mislim da smo na dobrom putu da se vratimo. Treba nam trokorak do titule.

Pobedu reprezentacije Srbije nad Dominikanskom republikom doveo je u vezu sa nespremnošću poražene ekipe:

- Dominikanci su jedna simpatična grupa sa šarmantnim trenerom. Deluju mi dosta neobavezno. Kako je prvenstvo išlo kraju pokazivali su sve manji stepen fizičke spremnosti. Izgubili su od Portorika koji se pokazao kao nedostojna ekipa u odnosu na ove ozbiljnije. Imali smo sreću da smo imali slabiju grupu. Osim Italije nismo imali ozbiljnog protivnika.

Kurir.rs

