"NAJBOLJA ODBOJKAŠICA TRAGIČAR PROTIV TURSKE" Anđus o porazu Srbije: Ovo je bio ključan momenat finala, promašila je ČIST ZICER!

Jučerašnji dan i prošla noć, bili su jako važni za srpski sport. Pa da počnemo prvo od srebrne medalje naših odbojkašica.

One na žalost nisu uspele da četvrti put u istoriji osvoje zlato na Evropskom prvenstvu. Srpkinje su u finalu u Briselu poražene od Turske sa 3:2, u setovima.

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Dominikansku Republiku rezultatom 112:79 i plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

U nokaut fazi igraće protiv Litvanije, koja je bila bolja od selekcije SAD.

A najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Ju Es opena, pošto je u tri seta savladao Hrvata Bornu Goja. Đoković će u četvrtinalu igrati protiv devetog nosioca, ljubimca domaće publike Amerikanca Tejlora Frica.

Gost "Pulsa Srbije" koji je diskutovao o uspesima Srbije u svetu sporta je sportski novinar, Dejan Anđus.

Prvo je rekao da je Tijana Bošković kiksnula u ključnom momentu:

- Ovo je zlatna, odnosno najčuvenija generacija naše ženske odbojke u istoriji. Takođe, jedna od najboljih generacija u istoriji evropske i svetske odbojke. One haraju, osvajaju medalje na EP i OI. Juče je bio problem što je najbolja igračica na svetu Tijana Bošković zakazala. Kod rezultata 5:5 promašila je čist zicer, zakucala je loptu u mrežu, a da je tada bilo 6:5 za nas, igračice Turske bi psihološki pale. Znao sam da je to ključni momenat. Pogodila je mrežu iz čiste situacije. Naravno, ja joj ne zameram, samo pričam šta se dogodilo na meču.

Potom je rekao da Turksa ulaže mnogo u žensku odbojku:

- Reprezentacija Turske je sve to skenirala, da se ne lažemo, oni dosta ulažu u žensku odbojku. Njihovi klubovi su najbolji na svetu, svi klubovi iz Istanbula su prvaci Evrope. Takođe, imaju prednost na bloku, blokerke su im bolje nego naše. Angažovale su i korektorku novu, a da su imale onu njihovu Tursku ne bi imale šta da traže protiv naše reprezentacije. Dakle, one su angažovale najbolju igračicu za to ključno korektorsko mesto.

Potom se osvrnuo na uspeh Đokovića, rekavši da jedino Alkaraz može da mu stane na put.

- Za Novaka Đokovića postoji samo jedan protivnik, a to je Karlos Alkaraz, niko drugi na belom svetu. Nikakav Amerikanac, miljenik publike, nema šta da radi na ovom meču. Smatram da će Novak stići do finala. Plašim se da Nole sve teže može da pobedi mladog Španca u tri seta. Naišao je Alkaraz, do njega Đokoviću niko nije parirao. Ima tu kvalitetnih igrača, ali da pobedi Đokovića na gren slemu, tu samo Alkaraza vidim kao problem.

