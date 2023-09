DA LI JE BORIŠI ŽIVOT BIO UGROŽEN? Miljko Ristić za Kurir o jezivoj povredi Simanića: Pitanje je na kakvom je nivou medicina tamo!

Srpski reprezentativac Boriša Simanić ostao je bez bubrega nakon što je doživeo udarac od reprezentativca Južnog Sudana Nunija Omota.

Izabranici Svetislava Pešića su veoma ubedljivo dobili taj susret, brojali su čak do +32, ali je ceo duel ostao u senci događaja sa kraja meča. U jednom potpuno bezazlenom duelu kod koša afrički košarkaš je laktom u predelu bubrega udario igrača španske Saragose.

Srpski košarkaš je napustio teren u pratnji doktora reprezentacije, ali ništa nije slutilo da je povreda toliko ozbiljna. Ubrzo je operisan u bolnici u Manili i delovalo je da je sve dobro i da neće biti potrebe za vađenjem bubrega. Međutim, usled komplikacija u samom oporavku, bivši košarkaš Crvene zvezde je morao na još jedan operativni zahvat i filipinski lekari su morali da mu odstrane bubreg.

Zbog veoma kompleksne situacije oko Simanića, pozvali smo doktora Miljka Ristića, koji je i sam obavljao funkciju doktora fudbalske reprezentacije Srbije da nam sa stručne strane objasni šta se zapravo dešavalo poslednjih dana u Manili i da li je život srpskog reprezentativca bio u opasnosti.

- Video sam da je operisan i drugi put. Teško mi je da poverujem da je jedan onako naizgled bezazlen udarac napravio toliko komplikacija - počinje doktor Ristić priču za Kurir, a onda je govorio o doktorima u bolnici u Manili:

- Njemu je bubreg odstarnjen usled komplikacija u oporavku. On je dobio udarac laktom, takve komplikacije mogu da se dese ukoliko je oštećena bubrežna arterija i onda ima mnogo krvarenja. Takođe bubreg je obrastao masnim tkivom koji praktično predstavlja štit, jer kad bi posle svakog udarca bilo ovoliko problema, svaki čas bi ljudi išli na operaciju bubrega. Da bi došlo do komplikacija u oporavku, ta bubrežna arterija mora da bude oštećena, a ona je poprilično duboko, ne može udarcem laktom da se preseče, jer je lakat tup predmet. To bi moglo da se preseče nožem ili nekim oštrim predmetom. Tako da su to meni misteriozne okolnosti, pitanje je i na kakvom je nivou medicina tamo, deluje mi da su lekari nestručni za takav jedan zahvat - nastavlja čuveni kardiohirurg, a zatim smo ga pitali da je Simaniću bio život u opasnosti:

foto: Dado Đilas

- Teško, gotovo nemoguće, jer i da je bubreg povređen i da čak ne može da obavlja funkciju, onda drugi bubreg preuzima njegovu funkciju i tu nema problema. Nije bio životno ugrožen, ali svakako veoma neprijatna situacija za njega - rekao je bivši predsednik Medicinske komisije FSS-a.

Brz oporavak reprezentativcu Srbije poželeli su njegov sadašnji klub Saragosa, bivši klub Crvena zvezda, FSS, nekadašnji saigrači i mnogi drugi.

Kurir sport / Miodrag Igrutinović