KRALJ ŠEST MESECI VAN FUDBALA, PARTIZAN MORA IZDVOJI "MILIONČE"! Pljušte KAZNE - Parni valjak je zbog ovoga žestoko nadrljao!

Ivica Kralj kažnjen je od strane Disciplinske i etičke komisije Fudbalskog saveza Srbije.

Naime, Kralj neće moći da radi u fudbalu narednih šest meseci, dok je klub iz Humske ulice kažnjen sa milion dinara, saznaje Sportklub.

Razlog je dobro poznat ovdašnjoj javnosti - komentarisanje suđenja i klupsko saopštenje posle gostovanja u Bačkoj Topoli, u prvom kolu Super lige.

Inače, prijavu je podneo predsednik Sudijske komisije FSS Dejan Filipović.

Podsetimo, Parni valjak je burno odreagovao nakon meča na TSC areni (3:3), a kritike su bile upućene na račun sudije Milana Mitića, saradnicima u VAR sobi i posebno prvom čoveku sudijskog organa srpske kuće fudbala.

U odluci prvostepene komisije navedene su i konkretne rečenice, zbog kojih je suspendovan Ivica Kralj.

„Kao bivšeg sportistu, reprezentativca ove zemlje, nekoga ko je prošao sve u karijeri, najviše me je pogodilo perfidno i tendenciozno suđenje od prvog do poslednjeg trenutka utakmice, a, verujte, ja to mogu da prepoznam. Taj čovek, ako se on čovekom uopšte može i nazvati, pokušao je da uništi sve ono što mi poslednja tri meseca mukotrpno radimo i gradimo“.

