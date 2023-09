NE PIŠE IM SE DOBRO! FUDBALERI REALA IDU U ZATVOR? Snimali maloletnicu, a sada ih čeka ŽESTOKA kazna! Svet je i dalje U ŠOKU

El Confidencial" sinoć je plasirao šokantnu vest koja je mnoge ostavila bez teksta. Naime, policija je uhapsila četvoricu fudbalera madridskog Reala.

Kako je preneo ovaj španski list, fudbalerima su stavljene lisice zbog erotskog sadržaja na kojem se nalazi maloletnica, a video je kružio unutar ekipe.

Naime, četvorica fudbalera španskog velikana zabeležili su snimak odnosa sa maloletnom devojkom i potom isti podelili svojim saigračima.

Reč je o Raulu Asensiju (20), Aleksu Alemanu (18), Andreasu Kamposu (21) i Borhi Alonsu (19).

Sada je španski "As" preneo da je fudbalerima predviđena kazna zatvora od jedne do četiri godine zatvora i novčana kazna u iznosu jednogodišnjih do dvogodišnjih primanja za onoga ko je snimio video.

Kurir sport