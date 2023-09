NA POLUVREMENU SE DOGODIO VAŽAN TRENUTAK! Strelac gola za Siti otkrio detalj iz svlačionice! Ono što mu je rečeno je ZLATA VREDNO

Zbog velikih problema sa povredama, Mančester siti je protiv Crvene zvezde na klupi za rezervne igrače imao samo osam fudbalera.

Među njima su bila dva golmana, a jedan od njih odradio je veliki posao za "Građane".

O tome je nakon utakmice prvog kola Lige šampiona pričao Rodri, strelac trećeg pogotka u preokretu Sitija protiv crveno-belih.

Španac je otkrio da je iskoristio savet Stefana Ortege Morena, jednog od rezervnih čuvara mreže u ekipi Pepa Gvardiole.

Nemac je tokom prvog poluvremena analizirao karakteristike i tendencije Omrija Glazera, golmana Crvene zvezde, pa je tokom pauze između dva dela igre, to podelio sa španskim vezistom koji je govorio o svom golu.

- Okrenuo sam se u tom trenutku i potražio donji ugao, ponekad ne morate da šutirate snažno. Stefan Ortega Moreno mi je na poluvremenu rekao da njihov golman više obraća pažnju na visoke lopte u vazduhu, a ne kada ide dole nisko, tako da je dobar savet. Golovi su nešto što postaje prirodno. To nije moja uloga, ali način na koji su nas branili... Bili su dobri u tom segmentu. To je nešto na čemu pokušavam da radim i da rastem, iako to nije moj najveći kvalitet, ali mogu da pomognem timu u nekim trenucima. Ne samo golovima, već i asistencijama - rekao je Rodri i dodao:

- Mislim da je bila teška utakmica. Mogli smo da postignemo tri ili četiri gola u prvom poluvremenu, ali nismo bili dovoljno koncentrisani. U prvoj šansi su dali gol, ponekad je fudbal ovakav. Mislim da je najvažniji deo ove utakmice bio da dođemo do poluvremena, razgovaramo sa momcima i kažemo da se smirimo, da ne paničimo. Hajde da nastavimo da radimo svoj posao i na kraju smo dali tri gola, Hulijan je bio neverovatan. Bila je ovo kompletna igra u aspektima.

Rodri je postao ključan igrač Mančester sitija i jedan od najzaslužnijih za dolazak kluba na evropski tron.

- Uloga je teška uloga. Morate učiti godinama. Zaista sam zadovoljan kako sam porastao na ovoj poziciji. Svake godine rasteš i sve više razumeš. Radi se o tome da se ne krećeš, da uvek budeš osigurač, da ti saigrač veruje sa pasom. Najvažniji deo je poznavanje uloge. Uloga je da izbegnem kontranapade i da budem čvrst u poslednjoj trećini. Važan deo igre je povratiti loptu, to je moja najveća uloga u timu. Imamo mnogo alata u ovom klubu sa menadžerom kojeg imamo. Najveća prednost koju igrač može imati je mnogo alata na terenu. Morate da rastete na poziciji i razumete tim u kojem igrate, ali mislim da to dovoljno govori o osoblju i Pepu Gvardioli, ko god da dođe ovde radi dobro i lako se prilagođava.

Kurir sport