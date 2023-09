DOBIJAO SAM 100.000 EVRA NA RUKE OD BRAĆE MAMIĆ: Bivši nemački reprezentativac "ZAPALIO" hrvatsku javnost šokantnim PRIZNANJEM!

Suđenje braći Zdravku i Zoranu Mamiću, mesecima unazad je jedna od glavnih tema u Hrvatskoj. Prvi je bio siva eminencija Dinama, a drugi sportski direktor kluba.

foto: EPA Stringer

O tome šta se sve dešavalo u Dinamu iz Zagreba i kako je novac ispumpavan iz kluba, na sudu je svedočio nemački fudbaler Jens Novotni. Igrač koji je za reprezentaciju Nemačke odigrao 48 utakmica nosio je dres Dinama u sezoni 2006/2007, kada je odigrao deset utakmica.

Nemac je otkrio da mu je najveći deo ugovornih obaveza isplaćivan u gotovini "na ruke", a novac je dobijao od okrivljenog Zorana Mamića. Zagrebački portal Indeks, donosi izveštaj sa svedočenja Novotnija.

foto: DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

"Nakon što mu je ponovo predočen iskaz iz istrage 2018. godine, u kojem je kazao da mu je ugovorena mesečna plata bila nešto veća od 100.000 evra neto, od čega je 100.000 dobijao u gotovini "na ruke", a ostatak na račun, Novotni je odgovorio:

- Verovatno je bilo tako kako sam tada rekao, ali danas se toga tačno ne sećam.

Na pitanja tužioca s kim je dogovarao isplate u gotovini i da li mu je bilo objašnjeno zašto se to radi, Novotni je napomenuo da je to pitao Zorana Mamića, koji mu je odgovorio "da je to normalno", a on je dobijeni novac posle uplaćivao na svoj račun. Također ističe da je porez na iznose od 100.000 evra koje je dobijao mesečno trebalo da plati Dinamo, jer su u ugovoru stajali samo neto iznosi, a klub se obavezao da će podmirivati ostale obaveze."

foto: Printscreen

Uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u begu i nalaze se u BiH i kojima se sudi u odsustvu, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, preduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Niki Artur Vuksan.

Optužnica sadrži skoro 700 strana i tereti Mamiće da su sklapanjem fiktivnih ugovora sa kompanijama iz egzotičnih zemalja, te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, oštetili Dinamo iz Zagreba za skoro 20 miliona evra u periodu od 2004. do 2015. godine.

Kurir sport/Indeks