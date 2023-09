"NEMA KAJANJA! TO VREME SAM PROVEO NA NAJLEPŠI MOGUĆI NAČIN" Nemanja Nedović ponovo pričao o odluci koja je ŠOKIRALA Srbiju!

Pred početak Mundobasketa, srpsku košarkašku javnost šokirala je vest da se Nemanja Nedović neće naći na konačnom spisku od 12 igrača.

Danas je Nedović pred srpskim novinarima ponovo pričao o to odluci, te je istakao da se nije pokajao, već je to vreme proveo veoma kvalitetno.

- Nema kajanja, to je bila moja odluka. Jednostavno, ne bih se mnogo vraćao na sve to, ali meni su se desile mnogo lepe stvari u životu – jednostavno mi je fokus bio na tim stvarima. Nema kajanja, proveo sam to vreme na najlepši mogući način - rekao je Nedović za Sportklub.

foto: Meng Yongmin / Xinhua News / Profimedia

Podsetimo, izabranici Svetislava Pešića na Svetskom prvenstvu osvojili su srebrnu medalju, izgubivši u finalu od selekcije Nemačke.

- Mnogo mi je drago što su momci napravili rezultat jer znam koliko im je bilo naporno i psihički i fizički. Sve je to na kraju imalo smisla sa tom medaljom - dodao je plejmejker Crvene zvezde.

