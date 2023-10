OBRUKALI SU I POSRAMILI PARTIZAN! HOLANĐANIN MORA DA BUDE LANSIRAN IZ HUMSKE: Legenda crno-belih grmi posle tuče Duljaja i Meniga!

Skandalozne scene u kojima se za gušu hvataju Igor Duljaj i Kvinsi Menig, trener i fudbaler Partizana, zapanjile su Srbiju.

Legenda crno-belih Ivan Golac šokiran je onim što je video u Subotici, gde je Partizan ubedljivo pobedio domaći Spartak rezultatom 3:0. Kaže za Kurir, da takve scene ne idu uz Partizan, ali da su realno ogledalo današnjeg kluba.

- To nije normalno ni za seoski nivo fudbala, a kamoli za klub renomea i ugleda kakav je Partizan. To je pokazatelj velikih problema koji su nagomilavani decenijama. I onda sve to ovako eskalira. Kad je nešto nezdravo i trulo, onda se ovo desi. Meni sve to nije normalno. Suludo je da igrač nasrne na trenera, šta god da je razlog. Treba tog momka lansirati iz kluba, peške treba da ide iz Humske - priča za Kurir Ivan Golac i nastavlja:

- Šest decenija sam u fudbalu, ne sećam se da se išta slično dogodilo u Partizanu. Ovo je nečuveno. Ako su njih dvojica imali nesuglasica, onda to treba da reše kao muškarci, u svlačionici, a ne ovako, hvatanjem za gušu i nasrtanjem na trenera. Na šta to liči? Zna li taj momak iz Holandije da je napravio kriminalni akt i da se za to ide u zatvor... Šta bi se desilo da je neki naš igrač na takav način napao trenera u Holaniji? Možete li da zamislite? Menig je stranac... Takva drskost, primitivizam i bezobrazluk... Kako je uopšte taj momak završio u Partizanu? Ko ga je birao?

Igor Duljaj je otkrio da fudbaleri Partizana imaju ozbiljnih problema, da su bez novca, hrane, da mogu biti izbačeni iz stanova...

- Šta više reći na to? Pre nekoliko meseci, ne tako davno, na stadionu nije bilo struje. Sve mislim, šta se to piše, nije istina... Da se takve stvari ne mogu dešavati u Partizanu. Vrlo je teško biti pametan. Kad čujete takve stvari, ne možete, a da se ne saosećate sa igračima. I sam sam bio fudbaler Partizana, ali nikada u takvoj situaciji.

Bez obzira na sve, Partizan je lider na tabeli.

- Po meni ovaj tim Partizana pravi začuđujuće rezultate, nestvarne... Veliki uspeh je biti prvi, ispred Zvezde... U nekom drugom vremenu, rekao bih da sigurno koračaju ka tituli. Ali... Pitanje je koliko će sve ovo da traje. Ako nemate elementarne uslove za takmičenje, ako plate nisu redovne igračima i ljudima u klubu, kako ćete nastaviti prvenstvo - zapitao se Ivan Golac.

Legendarni as koji je crno-beli dres nosio punu deceniju, od 1968. do 1978, kada je otišao u Sautempton, smatra da bi za Partizan bilo najbolje da neki drugi ljudi vode fudbalski klub, pa predlaže i rešenje:

- Mislim da su potrebne velike promene. Morate imati u klubu domaćina koji voli, oseća i može. Sreten Nikolić bi mogao da odgovori na sve ovo što govorim. On je moj prijatelj, on voli Partizan. Nekada je bio dobar igrač, u svetu je biznisa, imao je uspešnu kompaniju...

