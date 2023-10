OGLASIO SE MENIG NAKON SKANDALA U SUBOTICI! Sukobio se sa Duljajem, pa se obratio celoj fudbalskoj Srbiji - evo šta ima da kaže!

Na utakmici između Spartaka iz Subotice i Partizana izbio je pravi skandal o kom već nekoliko dana bruji čitava fudbalska Srbija.

Naime, najpre je došlo do svađe a potom i do fizičkog obračuna između trenera crno-belih Igora Duljaja i krilnog napadača Kvinsija Meniga.

foto: Starsport©

Sada, kada su se glave ohladile, usledilo je izvinjenje Holanđanina šefu struke i kompletnoj svlačionici Parnog valjka.

- Sve je u najboljem redu, što mi je veoma drago. Razgovarao sam sa trenerom Duljajem iskreno o svemu što se dogodilo u završnici meča u Subotici, izgladili smo to nan najbolji mogući način. Izvinio sam se i treneru koji je bio fudbaler ima ima razumevanja, ali i saigračima, jer je taj događaj donekle bacio senku na veliku pobedu tima protiv Saprtaka, a izvinjavam se i svim navijačima Partizana. Kako god izgledalo ili zvučalo, želeo sam samo najbolje timu, želeo sam da pomognem na terenu. Sada je sve kako treba, nastavljamo gde smo stali pre toga što se desilo u Subotici, ali sa tri važna boda na kontu – rekao je Kvinsi Menig za Telegraf.

Priznao je brzonogi fudbaler da mu je krivo jer nije igrao u prethodnim utakmicama.

- Biću iskren, nisam bio srećan što nisam igrao u prethodnim mečevima, a nisam bio ni potpuno zadovoljan sobom kada sam dobijao šansu i sve je to prouzrokovalo nervozu, frustraciju i reakciju koja nije primerena, ali se dešava u svakom sportu, ne samo u fudbalu. Ipak, nije bilo nikakve tuče kako je napisano nasrpam fotografija koje su se pojavile, ne znam čak ni da li smo uopšte imali fizički kontakt, to me je malo šokiralo. Razumem i javnost, takve scene obično nemaju priliku da vide u toku utakmice, iako su, ponavljam, deo svakodnevnice u svim sportovima.

foto: @starsport

Ističe Menig da je situacija "rešena", i da je sada sve u najboljem redu.

- Razgovarali smo posle svega otvoreno i iskreno, razumeli smo se što je najbitnije i zaključili da samo zajedno možemo napred. Zahvalan sam na razumevanju treneru, saigračima, klubu, kao i navijačima koji nas neverovatno bodre svaku utakmicu. Klub je iznad svega i svih, zato sam svima rekao da na mene mogu da računaju sto odsto i da je najvažnije da ekipa nastavi sa dobrim igrama i pobedama, da ostane na prvoj poziciji. Sve drugo je u ovom trenutku potpuno u drugom planu – jasan je Kvinsi Menig.

